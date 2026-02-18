Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini diliyorum. Rahmet kapılarının açıldığı bu mübarek günlerin birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Hayırlı ramazanlar." ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN'DAN RAMAZAN PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Mübarek ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine ses olan bir vicdan seferberliğine vesile olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan, NSosyal hesabından, aziz milletin ve İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni tebrik etti.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu rahmet mevsiminin, kalplerimize sükunet, sofralarımıza bereket, hanelerimize huzur getirmesini diliyorum. Mübarek ramazan ayı, mazlumların yükünü hafifleten, mağdurların sesine ses olan bir vicdan seferberliğine vesile olsun."

