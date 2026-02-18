İstanbul’un bazı ilçelerinde kar ve sulu kar aralıklarla etkisini sürdürürken, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştu, yağışın ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar ve sulu kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Avrupa Yakası'nın birçok ilçesinde başlayan kar ve sulu kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor. Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy'de kar, Sultangazi'de de sulu kar etkili oluyor.

Yağışla beraber bazı bölgelerde araçlarda, yeşillik alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştuğu gözlendi. Kar yağışını gören bazı kişiler fotoğraf ve video çektirdi.

Anadolu Yakası'nda ise Pendik Veli Baba Mahallesi ile Pendik-Kartal sınırında bulunan Aydos’un yüksek noktalarında kar yağışı görüldü.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan yağışın özellikle yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Bölgede kaydedilen görüntülerde karın aralıklarla yağdığı görüldü. Kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

