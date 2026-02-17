Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, Türkiye gazetesindeki yazısında Türkiye'nin idari taksimat tarihine ışık tutarak ezber bozan bir gerçeği kaleme aldı. Günümüzde pek çok ilçe "il olma" hayali kurarken, Ekinci eski dönemlerde ilçelerin (kazaların) vilayet olmaktan neden "ödünün patladığını" çarpıcı örneklerle anlattı. Halkın pahalılıktan, eşrafın ise nüfuz kaybından korktuğu o yılları mercek altına alan Ekinci, "Attan inip eşeğe binmek mi?" sorusuyla il ve ilçe değişimlerinin toplumsal yansımalarını değerlendirdi.

"İL OLMAK İSTİYORUZ" PANKARTLARI "Eskiden kazaların, vilayet olmaktan ödü patlardı. Halk pahalılıktan endişelenir, memurlar gelir de ahlak bozulur der, eşraf ise nüfuzunu kaybetmekten korkardı... Sonra işler değişti. Bu sefer her kasaba, vilayet olma hayaliyle yanmaya başladı." diyen Prof. Dr. Ekinci, "Artık her gelen devlet büyüğünü, “il olmak istiyoruz” pankartıyla karşılamak âdet edinildi. Çünki vilayet olmak, ekonomik menfaat demekti." ifadelerini kullandı.

İLDEN İLÇEYE, İLÇEDEN İLE DÖNÜŞTÜRÜLEN ŞEHİRLER 20 vilayet, kazaya dönüştürülmüştür: Aksaray, Ardahan, Artvin, Beyoğlu, Bitlis, Çatalca, Doğubayazıt, Ergani, Gelibolu, Genç, Hakkâri, Kırşehir, Kozan, Muş, Osmaniye, Silifke, Siverek, Şebinkarahisar, Tunceli ve Üsküdar. Buna gerekçe olarak vilayet vasıflarını haiz bulunmamaları gösterilmiştir. Bir sebep de tasarruftur. Bir kısmı sonradan eski hâline kavuşmuştur. Osmanlılar zamanında da Kemah gibi sancak merkezi iken bazı sebeplerle kazaya dönüştürülen yerler vardır. 25 kaza vilayete dönüştürülmüştür: Giresun, Ordu, Rize, Şebinkarahisar, Ağrı, Muş, Bitlis, Adapazarı, Adıyaman, Nevşehir, Uşak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis, Yalova, Karabük, Bartın, Osmaniye ve Düzce.

İSKENDERUN-TARSUS-NAZİLLİ Ekrem Buğra Ekinci, yazısına şöyle devam etti: "İskenderun, Tarsus, Nazilli çok büyük kazalar olmasına rağmen merkeze yakınlığı sebebiyle vilayet olamamış, ama kazadan öte geçemeyecek niceleri vilayet yapılmıştır. İlk zamanlar emniyet, merkeze uzaklık, nüfus veya tasarruf dikkate alınırken, zamanla kriterler tamamen politika ve popülizm olmuştur. Bazı kazaların neden kaza olduğunu kimse bilmezdi. “Kazara kaza oldu Eşme kazası/Koyun gütmeden gelir encümen azası” diye bir mâni vardı ki, aslında çoğu kazaya uyardı. Sonradan kazara vilayet olanlar çoğaldı."

Ağrı 🟥 İŞTE İLDEN İLÇEYE, İLÇEDEN İLE DÖNÜŞEN ŞEHİRLER Ağrı: Bayezid kazası, 1920’de Erzurum’dan ayrılıp vilayet olmuşken, 1926’da emniyet gerekçesiyle Bayezid kaza, Karaköse kasabası ise vilayet merkezi yapıldı. İsmi 1938’de Ağrı’ya çevrildi. Bayezid de kaza olarak buraya bağlandı.

Aksaray Aksaray: Konya’nın kazası iken, 1920’de vilayet yapıldı. 1933’te kaza yapılarak Niğde’ye bağlandı. 1989’da tekrar vilayet yapıldı.

Ardahan Ardahan: Kars’ın kazası iken, 1921’de Ruslardan alınıp vilayet yapıldı. 1926’da kazaya dönüştürülüp Kars’a bağlandı. 1992’de tekrar vilayet yapıldı.

Artvin Artvin: Ruslardan geri alınan Batum’un Artvin (Livane) kazası 1921’de vilayet yapıldı. 1933’te Artvin ve Rize birleştirilip Çoruh vilayeti kuruldu. Sonra Rize ayrıldı. Çoruh adı 1956’da Artvin’e döndürüldü.

Bartın Bartın: Zonguldak’ın kazası iken, meçhul bir sebeple 1991’de vilayet yapıldı.

Bayburt Bayburt: Erzurum’un kazası iken 1927’de Gümüşhane’ye bağlandı. Bayburt, kültür olarak farklı gördüğü Gümüşhane’yi kabullenemediği için, 1989’da vilayet yapıldı.

Batman Batman: Petrol bulunmasıyla şenlenen Batman nahiyesi, 1950’de kaza yapılarak Siirt’e bağlandı. 1990’da emniyet gerekçesiyle vilayet yapıldı.

Batum Batum: Ruslardan 1918’de geri alınan Müslümanlarla meskûn Batum sancağı, Misak-ı millî sınırı içinde olmasına rağmen 1921’de Gürcistan’a bırakıldı.

Beyoğlu Beyoğlu: Öteden beri vilayet statüsünde iken 1926’de kaza yapılarak İstanbul’a bağlandı.

Bingöl Bingöl: Genç vilayeti, Şeyh Said ayaklanması sebebiyle harap olunca, vilayet merkezi 1926’da Çapakçur köyüne taşındı, adı da Bingöl yapıldı.

Bitlis Bitlis: Bitlis, 1929’da nüfus azlığı gerekçesiyle kazaya dönüştürüldü. Eski kazası olan ve yeni vilayet yapılan Muş’a bağlandı. 1936’da tekrar vilayet yapıldı.

Çanakkale Çanakkale: Biga vilayet merkezi iken, 1920’de Ankara’ya ayaklandığı için harabeye döndü. Çanak köyü vilayet yapılarak Biga buraya bağlandı. Kale-i Sultaniye ismi Çanakkale’ye dönüştürüldü. Gelibolu vilayeti de 1926’da kaza yapılarak buraya bağlandı.

Çatalca Çatalca: Vilayet iken, harabiyeti ve ekonomik zayıflığı gerekçesiyle 1926’da kaza yapılıp İstanbul’a bağlandı.

Düzce Düzce: Bolu’nun kazası iken 1999’da nüfusu Bolu kadar diye vilayet yapıldı.

Ergani Ergani: Vilayet merkezi iken 1926’da ekonomik gerekçelerle Diyarbekir’e bağlandı.

Gelibolu Gelibolu: Tren hattının yapılmasıyla, ulaştırmadaki ehemmiyetini kaybedip sönükleştiği gerekçesiyle kazaya dönüştürülerek 1926’da Çanakkale’ye bağlanmıştır.

Giresun Giresun: Trabzon’un kazası iken 1921’de vilayet yapılmıştır.

Hakkâri Hakkâri: Hakkâri vilayetinin merkezi Başkale iken, geçirdiği yangın sebebiyle vilayet merkezi Çölemerik köyüne taşındı. 1933’te kaza yapılıp Van’a bağlandı. 1936’da tekrar vilayet yapıldı.

Hatay Hatay: Antakya ve İskenderun, Suriye’ye bağlı birer sancak iken, 1939’da hiçbir manası olmayan Hatay ismiyle Türkiye’ye ilhak olundu. İskenderun kazaya dönüştürüldü.

Iğdır Iğdır: Kars’ın kazası iken 1992’de mesafe uzak diye vilayet yapıldı.

Karabük Karabük: 1953’te nahiye iken kaza olup Zonguldak’a bağlandı. Meçhul bir sebeple 1995’te vilayet yapıldı.

Karaman Karaman: Osmanlılar zamanında bir ara vilayetti. Konya’nın kazası iken 1989’da eski hatıraya binaen vilayet yapıldı.

Kırıkkale Kırıkkale: Kırık ve Kale köylerinin birleşmesi suretiyle 1944’te kaza yapılıp Ankara’ya bağlanan Kırıkkale, silah fabrikası sebebiyle çok gelişerek 1989’da vilayet yapıldı.

Kırşehir Kırşehir: Vilayet iken, 1954’te Osman Bölükbaşı’nın partisinin bütün milletvekilliklerini alması üzerine kızan hükûmet tarafından kazaya dönüştürüldü. Kendi kazası iken vilayet olan Nevşehir’e bağlandı. Hükûmet, hatasını anladı ve 1957’de tekrar vilayet yapıldı.

Kilis Kilis: Antep’in kazası iken 1995’te vilayet yapıldı.

Kozan Kozan: Kozan (Sis) vilayet iken, 1926’da Adana ile müşterek sosyal ve ekonomik hususiyetler taşıdığı gerekçesiyle kazaya dönüştürülerek Adana’ya bağlandı.

Muş Muş: 1926’da kazaya dönüştürülerek Bitlis’e bağlandı. 1929’da tekrar vilayet yapıldı.

Nevşehir Nevşehir: Muşkara köyü XVIII. asır başında Nevşehir adıyla kaza yapıldı. 1954’te politik sebeple Kırşehir’den ayrılarak vilayet yapıldı.

Oltu Oltu: Erzurum vilayetinin Çıldır sancağına bağlı kaza iken, 1878’de Rusya’ya geçmişti. 1918’de geri alındı ve otonom bir Türk Sovyet hükûmeti kuruldu. 1920’de Ankara hükûmetine teslim oldu. Vilayet iken 1926’da kaza yapılıp Erzurum’a bağlandı.

Ordu Ordu: Trabzon’un kazası iken 1921’de mesafe sebebiyle vilayet yapıldı.

Osmaniye Osmaniye: Cebelibereket vilayetinin merkezi iken yakınlık sebebiyle 1933’te kaza yapılarak Adana’ya bağlandı. 1996’da tekrar vilayet yapıldı.

Rize Rize: Merkezi Batum olan Lazistan vilayetinin kazası iken, Batum kaybedilince vilayet merkezi oldu. 1924’te Lazistan yerine Rize dendi. Artvin ve Rize 1933’te Çoruh adıyla ve merkezi Rize olmak üzere birleştirildi. Rize, 1936’da tekrar vilayet yapıldı.

Sakarya Sakarya: İzmit’e bağlı Adapazarı kazası 1954’te Sakarya adıyla vilayet yapıldı.

Silifke Silifke: İçel vilayetinin merkezi iken gelişmeye müsait görülmediğinden, 1933’te kazaya dönüştürüldü ve vilayet merkezi Mersin’e taşındı.

Siverek Siverek: 1923’te vilayet yapılmış iken, gelişmeye müsait görülmediğinden 1926’da kazaya dönüştürülerek Urfa’ya bağlandı.

Şebinkarahisar Şebinkarahisar: Şarkikarahisar (Karahisarışarki) Sivas’ın kazası iken 1923’te vilayet merkezi yapıldı. 1926’da ismi Şebinkarahisar’a çevrildi. Geçirdiği yangın sebebiyle ehemmiyetini kaybetti. Vilayet vasfı taşımadığı gerekçesiyle 1933’te kaza yapılıp Giresun’a bağlandı.

Şırnak Şırnak: Siirt’in kazası iken asayiş gerekçesiyle 1990’da vilayet olmuştur.

Tunceli Tunceli: Merkezi Hozat olan Dersim vilayeti 1926’da kazaya dönüştürülerek Elaziz’e bağlandı. Ayaklanmanın bastırılması üzerine 1936’da Tunceli vilayeti kurularak Kalan köyü vilayet merkezi yapıldı. Elaziz ve Erzincan’dan birkaç kaza alınıp buraya bağlandı.

Uşak Uşak: Kütahya’nın kazası iken şeker fabrikası sayesinde gelişerek 1953’te vilayet yapıldı.

Üsküdar Üsküdar: Öteden beri vilayet statüsünde iken 1926’da kaza yapılıp İstanbul'a bağlandı.

Yalova Yalova: Bursa’nın kazası iken 1930’da idari sebeplerle İstanbul’a bağlandı. Zira reisicumhur sık sık buraya kaplıcaya geliyor, uzun zaman kalıyordu. Memurların vilayet dışına çıkışı izinsiz yasaktı. İstediği zaman istediği memuru çağırabilmesi için bu formül bulundu. 1995’te vilayet yapıldı.

Zonguldak Zonguldak: Bolu’nun kazası iken, 1920’de Kastamonu’ya bağlandı. Aynı sene kömür madenleri vesilesiyle vilayet yapıldı.

