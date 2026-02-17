NATO’nun Steadfast Dart 2026 tatbikatında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin performansı ve Bayraktar TB3’ün ilk kez gerçek mühimmatla görev yapması Alman basınında geniş yankı buldu. Kiel açıklarında TCG Anadolu’dan havalanan TB3’ün hedefi başarıyla imha ettiğini yazan Alman gazeteleri, Türkiye’nin ittifak içindeki askeri kabiliyetine değindi.

Dünyada TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden iniş ve kalkış yapabilen ilk silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, Kiel açıklarında düzenlenen Steadfast Dart 2026 tatbikatı kapsamında ilk kez gerçek mühimmatla görev yaptı.

Tatbikat kapsamında Türkiye’yi mercek altına alan Alman basını, NATO’nun Steadfast Dart 2026 tatbikatındaki Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ve TB3'ü manşetine taşıdı.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Kieler Nachrichten, Çok maksatlı amfibi hücum gemisi olan TCG Anadolu'nun Kiel açıklarında polis botu "Staberhuk" eşliğinde manevra yaptığını, uçuş güvertesinde de Bayraktar TB3’ün kalkış için hazırlandığı ve tatbikat kapsamında görev icra ettiğini yazdı:

"Türkiye NATO tatbikatında ilk kez Bayraktar TB3 savaş insansız hava aracını gerçek mühimmatla kullandı. 1,5 ton ağırlığındaki platform yurt dışındaki ilk operasyonel gösterimini Kiel açıklarında gerçekleştirdi. Dünya böylesini ilk kez gördü. Füzelerle donatılan TB tatbikat sırasında Alman ordusunun yasaklı bölgesinde yüzen bir hedefi imha etti. Alman ordusu özellikle TB3'ü yakından izliyor. Önümüzdeki günlerde Kiel ve Hohwacht Körfezi'nde çeşitli senaryolar kapsamında 3 tane TB3'ün geminin güvertesinden havalanmaları planlanıyor."

"ANADOLU VE TÜRK ASKERLERİ SAHADA

Alman basını şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin katılımıyla gerçekleştirilen manevra, ittifak olarak birimleri çok hızlı bir şekilde nakledebileceğimizi gösterdi."

NATO’nun 2026 yılındaki en önemli askeri faaliyetlerinden biri olarak gösterilen Steadfast Dart-2026 Tatbikatı, 8 müttefik ülkeden yaklaşık 10 bin askerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargâhı (SHAPE) tarafından planlanan tatbikatta, müttefik kuvvetlerin kriz bölgelerine süratle intikal ve yığınaklanma kabiliyetleri test ediliyor.

Mehmetçik, tatbikat kapsamında İspanya ve İtalya askerleriyle ortak çalışma gerçekleştirdi.

Alman basınına göre TCG Sancaktar, TCG Gökova, TCG Bafra da ayrıca rol aldı.

İddialara göre tatbikat sırasında terör örgütü PKK yandaşları eylem yapmak istedi ancak Alman polisi güvenlik önlemlerini artırarak müdahalede bulundu.

NATO’DAN TSK’YA ÖVGÜ: HAZIR VE DİRENÇLİ TUTUYOR

Öte yandan NATO, Steadfast Dart 2026 tatbikatında görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 66. Mekanize Piyade Tugayı’na bağlı sağlık birimini sosyal medya hesabından paylaştı.

NATO Müttefik Ortak Kuvvet Komutanlığı Brunssum tarafından yapılan paylaşımda, "Steadfast Dart 26 sırasında görev başındaki Tıbbi Birim! 66. Mekanize Piyade Tugayı’ndan sağlık birlikleri, NATO güçlerini Steadfast Dart 2026 tatbikatı sırasında hazır ve dirençli tutuyor" ifadeleri yer aldı.

Mekanize Piyade Tugayı’na bağlı Türk Sağlık Birimi’nin travma, kurşun ve patlama yaralanmaları, solunum yolu acil durumları ve şiddetli kanama dahil olmak üzere operasyonel alanlarda acil yaşam kurtarıcı müdahalede bulunabildiği bildirildi.

97 ASKERE MÜDAHALE

Birimin zorlu ve yüksek riskli ortamlarda ileri düzey tıbbi tedaviyi hızla başlatacak şekilde eğitildiği kaydedildi. Sağlık kadrosunda bir sağlık subayı, bir paramedik, 5 muharebe sağlık uzmanı ve 2 ambulans şoförünün yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Tatbikat süresince hafif tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan 97 askeri personele müdahale edildiği açıklandı. Birimin, 5 askeri personele kadar yataklı tedavi imkanı sunan bir sahra hastanesi kapasitesine sahip olduğu ve zırhlı ambulansla görev yaptığı bilgisi verildi.

