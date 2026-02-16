Türkiye’de otomobil tercihleri kökten değişiyor! 2026 Ocak ayında satılan 61 bin 55 aracın %60’ını SUV’lar oluşturarak yeni bir rekora imza attı. Artık lüks olmaktan çıkıp standart hale gelen SUV segmentinde en çok hangi modeller satıyor? 1.419.900 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’nin en ulaşılabilir SUV modelleri hangileri? İşte Togg, Toyota ve Chery dahil devlerin Şubat 2026 güncel fiyat listesi!

Toyota C-HR

İşte Togg, Toyota ve Chery dahil, Türkiye'de en çok satan SUV'ların Şubat 2026 güncel fiyat listesi::

Sıra Marka / Model Satış Adedi (Ocak) Şubat 2026 Başlangıç Fiyatı 1 Toyota C-HR 3.200 2.150.000 TL 2 Volkswagen Tiguan 2.200 3.223.000 TL 3 Nissan Qashqai 1.915 2.676.900 TL 4 Chery Tiggo 8 1.802 2.698.000 TL 5 Fiat Egea Cross 1.425 1.419.900 TL 6 BYD Atto 2 1.382 1.624.000 TL 7 KG Mobility Torres 1.345 2.793.870 TL 8 Hyundai Bayon 1.220 1.695.000 TL 9 BYD Sealion 7 1.217 2.489.000 TL 10 TOGG T10X 1.090 1.870.000 TL

Fiat Egea Cross

EN UCUZ SUV’LAR HANGİLERİ?

2026 yılında Türkiye’de satılan SUV’lar arasında hem uygun fiyatlı hem de yüksek satış rakamlarına ulaşan modeller dikkat çekiyor. Türkiye pazarında giriş seviyesinde yer alan SUV modeller, erişilebilir fiyatları sayesinde geniş kitlelere hitap ediyor. Bu segmentte özellikle kompakt ve B-SUV sınıfındaki modeller öne çıkıyor.

İşte Türkiye’de 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV modeller…

Marka ve Model Donanım / Motor Özellikleri Yakıt Tipi Şubat 2026 Fiyatı Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Street Benzin 1.419.900 TL Citroen e-C3 83 kW Elektrikli Motor Plus Elektrik 1.468.000 TL Hyundai Inster Dynamic 71.1 kW Otomatik Elektrik 1.510.000 TL BYD Atto 2 130 kW Boost Elektrik 1.624.000 TL Citroen e-C3 Aircross 83 kW Standart Menzil Max Elektrik 1.665.000 TL Dacia Sandero Stepway Expression Eco-G 120 Auto LPG/Benzin 1.685.000 TL Hyundai Bayon 1.0 T-GDI 90PS Jump DCT Benzin 1.695.000 TL Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna Benzin 1.700.300 TL Seat Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style Benzin 1.740.000 TL Renault Duster Evolution Eco-G 120 hp LPG/Benzin 1.780.000 TL Kia XCeed 1.0L 115 PS DCT Cool Mild Hybrid 1.840.000 TL Opel Frontera 44 kWh Batarya GS Elektrik 1.857.000 TL Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG Benzin 1.861.400 TL TOGG T10X V1 RWD Standart Menzil Elektrik 1.870.000 TL Suzuki Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Hibrit 1.899.000 TL Fiat 600e 115 kW/156 HP La Prima Elektrik 1.969.900 TL Citroen C3 Aircross 1.2 Hybrid 145 Plus Hibrit 1.974.000 TL Opel Mokka 1.2 136 HP Edition Benzin 1.988.000 TL Kia Sportage 1.6L 150 PS DCT Live Benzin 1.999.000 TL Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT Cool Benzin 1.999.000 TL Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125PS Hibrit 2.009.300 TL

ARTIK LÜKS DEĞİL, YENİ STANDART

Eskiden SUV modeller daha pahalı ve seçkin araçlar olarak görülüyordu. Ancak artık Türkiye’de uygun fiyatlı SUV seçeneklerinin artmasıyla bu araçlar ana akım haline geldi.

Hem uygun fiyatlı hem de çok satan SUV modeller, Türkiye otomobil pazarının yeni normali haline gelmiş durumda.

Türkiye'de en çok satan ve en ucuz SUV modelleri (Şubat 2026)

