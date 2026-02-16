Hangi SUV kaç para? Toyota, Volkswagen, Chery ve Togg... İşte Şubat 2026 fiyat listesi
Türkiye’de otomobil tercihleri kökten değişiyor! 2026 Ocak ayında satılan 61 bin 55 aracın %60’ını SUV’lar oluşturarak yeni bir rekora imza attı. Artık lüks olmaktan çıkıp standart hale gelen SUV segmentinde en çok hangi modeller satıyor? 1.419.900 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye’nin en ulaşılabilir SUV modelleri hangileri? İşte Togg, Toyota ve Chery dahil devlerin Şubat 2026 güncel fiyat listesi!
- Ocak 2026'da satılan 61.055 aracın %60'ını SUV'lar oluşturarak yeni bir satış rekoru kırıldı.
- SUV'lar, Türkiye otomobil pazarında lüks bir tercih olmaktan çıkıp yeni standart haline geldi.
- Uygun fiyatlı SUV seçeneklerinin artması, bu pazar değişiminin ana nedeni olarak belirtiliyor.
- Özellikle kompakt ve B-SUV sınıfındaki modeller, erişilebilir fiyatlarıyla geniş kitlelere hitap ediyor.
İşte Togg, Toyota ve Chery dahil, Türkiye'de en çok satan SUV'ların Şubat 2026 güncel fiyat listesi::
|Sıra
|Marka / Model
|Satış Adedi (Ocak)
|Şubat 2026 Başlangıç Fiyatı
|1
|Toyota C-HR
|3.200
|2.150.000 TL
|2
|Volkswagen Tiguan
|2.200
|3.223.000 TL
|3
|Nissan Qashqai
|1.915
|2.676.900 TL
|4
|Chery Tiggo 8
|1.802
|2.698.000 TL
|5
|Fiat Egea Cross
|1.425
|1.419.900 TL
|6
|BYD Atto 2
|1.382
|1.624.000 TL
|7
|KG Mobility Torres
|1.345
|2.793.870 TL
|8
|Hyundai Bayon
|1.220
|1.695.000 TL
|9
|BYD Sealion 7
|1.217
|2.489.000 TL
|10
|TOGG T10X
|1.090
|1.870.000 TL
EN UCUZ SUV’LAR HANGİLERİ?
2026 yılında Türkiye’de satılan SUV’lar arasında hem uygun fiyatlı hem de yüksek satış rakamlarına ulaşan modeller dikkat çekiyor. Türkiye pazarında giriş seviyesinde yer alan SUV modeller, erişilebilir fiyatları sayesinde geniş kitlelere hitap ediyor. Bu segmentte özellikle kompakt ve B-SUV sınıfındaki modeller öne çıkıyor.
İşte Türkiye’de 2 milyon TL altına satılan en ucuz SUV modeller…
|Marka ve Model
|Donanım / Motor Özellikleri
|Yakıt Tipi
|Şubat 2026 Fiyatı
|Fiat Egea Cross
|1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Street
|Benzin
|1.419.900 TL
|Citroen e-C3
|83 kW Elektrikli Motor Plus
|Elektrik
|1.468.000 TL
|Hyundai Inster
|Dynamic 71.1 kW Otomatik
|Elektrik
|1.510.000 TL
|BYD Atto 2
|130 kW Boost
|Elektrik
|1.624.000 TL
|Citroen e-C3 Aircross
|83 kW Standart Menzil Max
|Elektrik
|1.665.000 TL
|Dacia Sandero Stepway
|Expression Eco-G 120 Auto
|LPG/Benzin
|1.685.000 TL
|Hyundai Bayon
|1.0 T-GDI 90PS Jump DCT
|Benzin
|1.695.000 TL
|Nissan Juke
|1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna
|Benzin
|1.700.300 TL
|Seat Arona
|1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style
|Benzin
|1.740.000 TL
|Renault Duster
|Evolution Eco-G 120 hp
|LPG/Benzin
|1.780.000 TL
|Kia XCeed
|1.0L 115 PS DCT Cool
|Mild Hybrid
|1.840.000 TL
|Opel Frontera
|44 kWh Batarya GS
|Elektrik
|1.857.000 TL
|Skoda Kamiq
|Elite 1.0 TSI 115 PS DSG
|Benzin
|1.861.400 TL
|TOGG T10X
|V1 RWD Standart Menzil
|Elektrik
|1.870.000 TL
|Suzuki Vitara
|1.4 MHEV 6AT GL Elegance
|Hibrit
|1.899.000 TL
|Fiat 600e
|115 kW/156 HP La Prima
|Elektrik
|1.969.900 TL
|Citroen C3 Aircross
|1.2 Hybrid 145 Plus
|Hibrit
|1.974.000 TL
|Opel Mokka
|1.2 136 HP Edition
|Benzin
|1.988.000 TL
|Kia Sportage
|1.6L 150 PS DCT Live
|Benzin
|1.999.000 TL
|Kia Stonic
|1.0L 100 PS DCT Cool
|Benzin
|1.999.000 TL
|Ford Puma
|Titanium 1.0L EcoBoost 125PS
|Hibrit
|2.009.300 TL
ARTIK LÜKS DEĞİL, YENİ STANDART
Eskiden SUV modeller daha pahalı ve seçkin araçlar olarak görülüyordu. Ancak artık Türkiye’de uygun fiyatlı SUV seçeneklerinin artmasıyla bu araçlar ana akım haline geldi.
Hem uygun fiyatlı hem de çok satan SUV modeller, Türkiye otomobil pazarının yeni normali haline gelmiş durumda.