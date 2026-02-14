Dacia’nın en sevilen modellerinden biri olan Sandero Stepway, makyajlı versiyonuyla Türkiye pazarına giriş yaptı. Modernize edilen tasarımı ve güncellenen donanım paketleriyle dikkat çeken yeni modelin fiyat listesi de belli oldu.

B-SUV segmentinde sunduğu fiyat/performans dengesiyle Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Dacia Sandero Stepway, yeni tasarım kimliği ve gelişmiş özellikleriyle satışa sunuldu. İşte merakla beklenen aracın tüm ayrıntıları…

Yeni Dacia Sandero Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

YENİLENMİŞ DIŞ TASARIM

Yeni Sandero Stepway, Dacia’nın "Dacia Link" logosunu taşıyan yeni ön ızgarasıyla daha dinamik bir görünüme kavuştu. Markanın yeni tasarım dilini yansıtan beyaz detaylar ve bakır rengi yan aynalar (Extreme donanımında), aracın maceracı ruhunu pekiştiriyor. Ayrıca modüler tavan barları, kamp ve doğa tutkunları için pratik çözümler sunmaya devam ediyor.

Yeni Stepway de artık diğer modeller gibi ters T imzalı ışık imzasına geçiş yaptı. Ayrıca, ön panjur ve tampondaki hava girişi de piksel motifleriyle şekillendirildi.

Dacia Sandero Stepway iki farklı donanım seviyesinde, fabrika çıkışlı olarak LPG sistemiyle 1.0 litre üç silindirli turbo Eco-G 120 HP motorla sunuluyor. Araç iki yakıt arasında otomatik geçiş yapabiliyor ve 1500 kilometreye varan menzil vadediyor.

Model her iki donanım seviyesinde de çift kavramalı EDC otomatik şanzımanla kombine edilmiş ve LPG’li motorla 120 beygir güç ve 197 Nm tork sunuyor.

0’dan 100’e hızlanmasını 11 saniyede tamamlayan model, 180 km/sa maksimum hıza ulaşırken, birleşik yakıt tüketimi ise 100 km'de 7,3 litre olarak açıklandı.

DONANIMLAR

Expression giriş seviyesinde 10 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi, Starkle geri dönüştürülmüş ön, yan ve arka gövde koruyucu parçalar, modüler tavan barları, ön sis farları, gri renkli tampon alt koruyucuları, gövde rengi yan aynalar ve dış kapı kolları, arda park sensörü standart olarak yer alıyor.

Güvenlik tarafında ise Acil Fren Destek Sistemi (EBA), Yaya/bisikletli algılama fonksiyonlu otomatik acil frenleme (AEBS VRU), Yokuş Kalkış Destekli (HSA), Elektronik Denge Kontrolü (ESC), Acil çağrı sistemi (E-Call), Olay (kaza) veri kaydedici, Alkol kilit sistemi için araç ön hazırlığı, Trafik işareti tanıma ve hız aşımı uyarısı, Şerit değiştirme uyarısı ve şeritte tutma asistanı Extreme donanım seviyesinde 16 inç alüminyum jantlar, kumaş döşeme, geri görüş kamerası, ön-arka park sensörü, yağmur sensörü, otomatik farlar, 7 inç gösterge paneli, otomatik klima, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto desteği ve 10 inç dokunmatik multimedya ekranı gibi özellikler bulunuyor.

Ayrıca elektrikli Kör nokta uyarı sistemi (BWS), Yol tutuş desteği (Extended Grip), açılır cam tavan, kablosuz şarj ünitesi ve Sürüş Paketi ise opsiyon listesinde yer alıyor.

YAYA VE BİSİKLET ALGILAMALI OTOMATİK ACİL FREN SİSTEMİ

Diğer araçlar, yayalar veya bisikletlilerle önden ya da kavşaklarda oluşabilecek çarpışma risklerini azaltmaya yardımcı olan acil fren sistemi, şerit takip asistanı, trafik işareti okuma sistemi de yer alan güvenlik özelliklerinden.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Yeni Dacia Sandero stepway expression Eco-G 120 auto - 1.685.000 TL

Yeni Dacia Sandero stepway extreme Eco-G 120 auto - 1.735.000 TL

OPSİYON LİSTESİ FİYATLARI

Expression donanım

Metalik Renk 13.000 TL

16'' Tamia Aluminyum Jantlar - 32.000 TL

Extreme donanım

Elektrikli Cam Tavan - 58.000 TL

Metalik Renk - 13.000 TL

Sürüş Paketi - 45.000 TL

Kablosuz Şarj - 8.000 TL

