Washington ile Tahran hattında sular ısınıyor. Pentagon, Başkan Trump’ın onayı halinde İran’a yönelik uzun soluklu bir askeri harekât için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

ABD ile İran hattında tansiyon yükseldi. Reuters’e konuşan iki ABD’li yetkiliye göre, ABD ordusu, Başkan Donald Trump’ın saldırı talimatı vermesi halinde İran’a karşı haftalar sürebilecek operasyonlara hazırlanıyor.

BÖLGEYE UÇAK GEMİSİ VE BİNLERCE ASKER SEVK EDİLDİ

ABD’li yetkililer, Pentagon’un Orta Doğu’ya ek bir uçak gemisi gönderdiğini duyurdu. Bölgeye binlerce asker, savaş uçakları, güdümlü füze destroyerleri ile saldırı ve savunma kapasitesine sahip unsurlar sevk edildi.

ABD geçen yıl İran’ın nükleer tesislerine saldırı düzenlediği dönemde de iki uçak gemisi konuşlandırmıştı. Haziran ayında gerçekleştirilen "Gece Yarısı Çekici Operasyonu" operasyonunda gizli bombardıman uçakları ABD’den kalkarak İran’daki nükleer tesisleri hedef aldı. İran ise Katar’daki bir ABD üssüne sınırlı bir misilleme yaptı.

İddialara göre bu kez yürütülen planlama daha kapsamlı şekilde ilerleiyor. Yetkililerden biri, muhtemel bir saldırıda sadece nükleer altyapının değil, İran devlet ve güvenlik tesislerinin de hedef alınabileceğini söyledi.

Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomasi süreci risk altında. Senaryonun, iki ülke arasında şimdiye kadar görülenden daha ciddi bir çatışmaya yol açabileceği ileri sürüldü.

TRUMP: "ANLAŞMA YAPMAK ZOR"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Carolina’daki bir askeri üste yaptığı konuşmada İran ile "anlaşma yapmak zor" dedi.

Trump, "Bazen korkmak gerekir. Durumu gerçekten halledebilecek tek şey budur" şeklinde konuştu konuştu.

Trump’tan kritik sinyal: İran için haftalar sürecek operasyon masada!

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly ise "Başkan Trump, İran konusunda tüm seçenekleri masada tutuyor" dedi. Kelly, Trump’ın çeşitli görüşleri dinlediğini ve nihai kararı ABD’nin ulusal güvenliği temelinde vereceğini söyledi.

Pentagon konuya ilişkin yorum yapmadı.

Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomasi sürecini risk altında. Senaryo iki ülke arasında şimdiye kadar görülenden daha ciddi bir çatışmaya yol açabilir.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ HIZLANDI

ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırmasının ardından yeni bir harekat ihtimali gündeme geldi. Bu gelişmeler üzerine ABD ve İranlı diplomatlar geçen hafta Umman’da bir araya gelmişti. Görüşmelerde Tahran’ın nükleer programı ele alındı.

Trump, İran’ın nükleer ve balistik füze programı ile iç muhalefete yönelik uygulamaları nedeniyle daha önce de İran’ı bombalamakla tehdit etmişti. Diplomatik çözümün alternatifi için "çok travmatik, çok travmatik" ifadesini kullandı.

İran ise yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına sınırlama getirilmesini görüşmeye hazır olduğunu duyurdu. Ancak füze programının müzakere konusu yapılmasını reddetti.

MİSİLLEME UYARISI

İran Devrim Muhafızları, İran topraklarına yönelik bir saldırı durumunda ABD askeri üslerinin hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

ABD’nin Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye dahil Orta Doğu genelinde askeri üsleri bulunuyor.

Yetkililer, ABD’nin İran’dan misilleme beklediğini ve bunun karşılıklı saldırılarla sürebilecek bir sürece dönüşebileceğini iletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Washington’da Trump ile görüştü. Netanyahu, İran ile yapılacak muhtemel bir anlaşmada "İsrail için hayati önem taşıyan unsurların yer alması gerektiğini" söylemişti.

