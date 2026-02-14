Ramazan ayı için vatandaşlar hazırlıklara başlarken hurma ve helva ürünlerine yoğun ilgi var. Eskişehir'de hurmanın kilosu ortalama 120-650 TL arasında değişiklik gösterirken, helva ise yaklaşık 320 TL'ye satılıyor.

İlk oruç için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak.

Eskişehirli vatandaşlar da Ramazan Ayı hazırlıklarını sürdürüyor. Sahur ve iftar sofralarının vazgeçilmezlerinden olan hurma ve helva satışlarında büyük yoğunluk yaşanıyor. Şu anda hurmanın kilosu ortalama 120-650 TL arasında değişiklik gösterirken, helva ise yaklaşık 320 TL'ye satılıyor.

HURMADA FİYATLAR 120 LİRADAN BAŞLIYOR

Hurma satışlarıyla ilgili son durumu anlatan kuruyemişçi Ahmet Dönder, "Ramazan Ayı geldiği için çok sayıda çeşit tezgahlarda yerini almış durumda. Şu an elimizde İran, Irak, Medine, Kudüs ve Mebrum hurmaları mevcut. En çok tercih edilenler tabii ki az şekerli ve yumuşak olanlar. Kudüs, Medine ve Mebrum hurmaları yumuşak ve az şekerli olduğu için daha çok tercih ediliyor. Fiyatlar 120 TL'den başlıyor, 650 TL'ye kadar devam ediyor. Vatandaşlarımıza işlem görmemiş hurmaları tercih etmelerini öneriyoruz" dedi.

420 LİRAYA DA HELVA VAR 250 LİRAYA DA...

Helvacı Nurettin Yıldız ise, satışlarla ilgili olarak şunları söyledi: "İnşallah Ramazan bereketli, işlerimiz daha iyi olur. Ramazan Ayı'nda tahin, pekmez ve helvalarımız revaçta. Met helvası genellikle Eskişehir dışına gidecek olanlar için hediyeliktir. Bir yere hediye götürüleceği zaman met helvasını tercih ediyorlar. Ramazan Ayı'nda ise hem sofralarda tercih ediliyor hem de misafirliğe gidilirken götürülüyor. Şu anda rağbet genellikle susam ve tahinedir. Ben burada tahini kendim çekiyorum. Met helvasının kilosunu 420 TL yaptık, sade helvalarımız 320 TL, pekmezlerimiz ise 250 lira. Bu ürünleri Ramazan Ayı'nda biz kendimiz de tüketiyoruz. Helvalarımız ve tahinlerimiz sahurda tüketilince tok tutuyor."

