2026 NBA All-Star: 'Yükselen Yıldızlar'da şampiyon Vince Carter'ın takımı
Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Dome'da düzenlenen 2026 NBS All-Star'da 'Yükselen Yıldızlar' (Rising Star) maçlarını Vince Carter'ın başantrenörlüğünü yaptığı takım kazandı.
- Yükselen Yıldızlar maçlarıı, çaylak ve ikinci sezonunu geçiren 3 takım ve Gelişim Ligi'nden bir ekip arasında mini turnuva şeklinde gerçekleşti.
- İlk yarı finalde Carmelo Anthony'nin takımı Austin Rivers'ın ekibini 40-34, ikinci yarı finalde Vince Carter'ın takımı Tracy McGrady'nin ekibini 41-36 yendi.
- Finalde Vince Carter'ın takımı Carmelo Anthony'nin ekibini 25-24 yenerek şampiyon oldu.
- Philadelphia 76ers'ın çaylak basketbolcusu VJ Edgecombe, Yükselen Yıldızlar MVP'si seçildi.
2026 NBA All-Star organizasyonu, Yükselen Yıldızlar maçıyla başladı. Çaylak ve ikinci sezonunu geçiren 3 takım ve Gelişim Ligi'nden bir ekip, mini turnuvada mücadele etti. Eski basketbolcular Carmelo Anthony, Tracy McGrady ve Vince Carter, çaylak ve ikinci sezonunu geçiren oyunculardan oluşan takımların başantrenörlüğünü yaparken, Austin Rivers da Gelişim Ligi'nden ekibinin başında yer aldı.
KAZANAN VINCE CARTER'IN TAKIMI
İlk yarı finalde Carmelo Anthony'nin takımı, Austin Rivers'ın ekibini 40-34, ikinci maçta ise Vince Carter'ın takımı, Tracy McGrady'nin ekibini 41-36'lık skorla mağlup etti. Finalde Vince Carter'ın takımı, Carmelo Anthony'nin ekibini 25-24 yenerek, Yükselen Yıldızlar etkinliğini kazandı.
Philadelphia 76ers'ın çaylak basketbolcusu VJ Edgecombe, Yükselen Yıldızlar MVP'si (En değerli oyuncusu) seçildi.