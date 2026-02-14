İzmir'in Menemen ilçesinde yağış sonrası istinat duvarı çöktü. Feci olayda 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluştu. Olayın ardından sabah 04.00'te büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirten vatandaşlar tahliye edildi.

İzmir'de dün etkili olan şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle Menemen ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesi sonucu 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluştu.

3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Olayın ardından giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. Toplam 3 binadaki 151 kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürüldü.

SABAH KARŞI KORKUYLA UYANDILAR

Evi hasar gören bina sakinlerinden Gözde Aktaş, AA muhabirine, saat 04.00 sıralarında büyük bir sesle uyandıklarını, binanın giriş kısmının çökmesi nedeniyle komşularının penceresinden dışarıya çıkabildiklerini söyledi.

Büyük korku yaşadıklarını ifade eden Aktaş, 2022 yılında istinat duvarını yapan firmaya dava açtıklarını sözlerine ekledi.

ÇANAKKALE'DE DE DUVAR ÇÖKTÜ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde de son bir haftadır aralıklarla devam eden şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli sağanak sebebiyle Küçükkuyu Beldesi’nde bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvar sebebiyle yaralanan olmazken, bölgede şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Belediye ekipleri artan yağışlar sebebiyle bölgede onarım çalışmalarına başladığını belirtti. Beldede bazı bölgelerde ise su kesintileri yaşanıyor.

