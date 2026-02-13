Lüks otomobil devi Rolls-Royce, Orta Doğu’nun kültürel mirasından ilham alan ve dünyada bir ilk olan lazer işlemeli motor kaputuna sahip "Phantom Arabesque" modelini duyurdu.

Rolls-Royce Motor Cars, kişiye özel tasarımın (Bespoke) sınırlarını zorlayan yeni başyapıtı Phantom Arabesque’i tanıttı. Beş yıllık bir geliştirme sürecinin ardından hayata geçirilen bu özel otomobil, geleneksel Arap mimarisindeki Maşrabiya desenlerini modern teknolojiyle birleştiriyor.

LAZER İŞLEMELİ MOTOR KAPUTU

Phantom Arabesque’i benzersiz kılan en önemli özellik, Rolls-Royce tarihinde bir ilk olan tamamı lazerle işlenmiş motor kaputu. Markanın Goodwood’daki merkezinde geliştirilen ve patenti alınan bu yeni teknik, İtalyan sgraffito sanatından ilham alıyor.

Beş yıl süren testlerin ardından mükemmelleştirilen bu yöntemde, motor kaputu önce koyu bir renge boyanıyor, ardından şeffaf katmanlar ve daha açık tonlu bir üst kat uygulanıyor. Lazerle yapılan 145–190 mikron derinliğindeki hassas kazımalar sayesinde, alttaki koyu renk ortaya çıkarılarak üç boyutlu ve ışığı yakalayan bir Maşrabiya deseni oluşturuluyor.

ORTA DOĞU’NUN MİMARİ MİRASINDAN İLHAM ALINDI

Rolls-Royce’un Dubai’deki Private Office merkezi tarafından özenle hazırlanan bu tek üretim (one-off) model, adını ve ruhunu bölgenin simgesel kafes işçiliği olan Maşrabiya’dan alıyor.

İÇ VE DIŞ TASARIM

Otomobilin dış görünümü, Diamond Black ve kontrast Silver renklerinden oluşan iki tonlu bir gövde tasarımıyla sunuluyor. 22 inç yarı cilalı jantlar, aydınlatmalı ön ızgara ve alttan ışıklandırılan Spirit of Ecstasy figürü bu ihtişamı tamamlıyor.

İç mekânda ise sakinlik ve lüks ön planda. Ön panel boyunca uzanan, Blackwood ve Black Bolivar ahşaplarından hazırlanan özel kakma sanatı kullanılmış. Selby Grey ve Black deri kaplamalar, koltuk başlıklarına işlenen Maşrabiya motifleriyle birleşiyor. Gökyüzü etkisini kapılara taşıyan aydınlatmalar ve kaput desenini yansıtan aydınlatmalı eşik plakaları bulunuyor.

GELECEĞİN TASARIM TEKNOLOJİSİ

Exterior Surface Centre Genel Müdürü Tobias Sicheneder, bu patentli sürecin gelecekteki müşterilere yepyeni imkânlar sunacağını belirtti. Phantom Arabesque, Orta Doğu’daki sahibine teslim edildi.

