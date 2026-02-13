Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü. Görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Irak’ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti.

