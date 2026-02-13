Türkiye, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bazı kararlardaki Suriye ve Türkiye'ye ilişkin asılsız iddiaları reddetti. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Söz konusu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna da ters düşmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen bazı kararlarda Türkiye'yi hedef alan asılsız iddiaları tümüyle reddetti.

Bakanlık, Avrupa Parlamentosunca kabul edilen ve Türkiye'ye yönelik asılsız iddialar içeren kararlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kuzeydoğu Suriye'deki durum" konulu kararın Suriye'nin yeniden kendi ayakları üzerinde durmasında ve istikrarının tesisinde Türkiye'nin rolünü göz ardı ettiği, Avrupa Parlamentosuna yanlış ve art niyetli kararlar almak yerine sahadaki gerçekler ile Suriye'nin ve Suriyelilerin beklentilerini anlayabilmek için daha fazla gayret sarf etmesi tavsiyesinde bulunuldu.

AP'nin skandal Suriye kararına Türkiye'den sert tepki!

"Türkiye'de yabancı gazetecilerin ve yabancı Hristiyanların hedefli şekilde sınır dışı edilmesi" konulu kararda Türkiye'deki ifade ve din özgürlüğüne yönelik iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulanan açıklamada, Avrupa Parlamentosu dahil hiçbir yabancı kurumun Türkiye'de yürütülen adli süreçlere müdahale edemeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu kararlar, Türkiye-AB ilişkilerini geliştirme çabalarının ruhuna da ters düşmektedir. Avrupa Parlamentosunu, ülkemiz aleyhindeki çabalara alet olmak ve iç işlerimize müdahaleye yeltenmek yerine Türkiye-AB ilişkileri için yapıcı adımlar atmaya çağırıyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası