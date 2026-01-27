Avrupa Birliği’nde Türkiye’yi yakından ilgilendiren yeni bir kriz başlığı gündemde. İddialara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e bir mektup göndererek AB’nin “Made in Europe” düzenlemesine ilişkin Türkiye’nin itirazlarını iletti.

Middle East Eye haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e bir mektup göndererek Avrupa Birliği’nin kamu alımlarında “Avrupa’da Üretilen” otomotiv ürünlerine öncelik tanıyan taslak düzenlemeye ilişkin Türkiye’nin yaklaşımını ilettiği öğrenildi.

ANKARA’DAN NET DURUŞ: TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ ÜLKE DEĞİL

Konuya yakın kaynaklar, mektubun Türkiye’nin bu tür girişimlerde üçüncü ülke olarak ele alınmasının bölgesel değer zincirleri ve AB-Türkiye Gümrük Birliği açısından doğurabileceği sonuçlara dikkat çektiğini aktardı. Ankara’nın bu başlıkta kapsamlı bir diplomasi yürüttüğü kaydedildi.

Mektubun 4 Aralık’ta gönderildiği bilgisi paylaşıldı.

“MADE İN EUROPE” TASLAĞI NE GETİRİYOR?

Avrupa Birliği’nin hazırladığı taslak düzenleme, bataryalar, güneş ve rüzgar enerjisi bileşenleri ile elektrikli araçlar gibi stratejik yeşil teknolojilerde kamu alımlarına asgari yerel içerik şartı getirmeyi öngörüyor. Yeni sistemde, kamu kurumlarının araç ve ekipman alımlarında en düşük fiyat tek kriter olmaktan çıkıyor.

TÜRKİYE-AB GÜMRÜK BİRLİĞİ VURGUSU

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 1995’te yürürlüğe giren Gümrük Birliği, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsıyor. Türkiye’nin AB ile kurduğu bu güçlü entegrasyonun, söz konusu taslakta dikkate alınması gerektiği mesajı öne çıkıyor.

OTOMOTİV İHRACATINDA KRİTİK TABLO

2025 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaptığı otomotiv ihracatı yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Parça ve bileşenler dahil edildiğinde bu rakam, Türkiye’nin toplam otomotiv ihracatının yüzde 72’sini oluşturdu. Sektörün Avrupa pazarındaki ağırlığı dikkat çekiyor.

TASLAKTA İSTİSNA KAPISI AÇIK

Taslak metinde, AB ile serbest ticaret anlaşması bulunan ülkeler için belirli istisnaların gündeme gelebileceği ifadesi yer aldı. Türkiye’nin AB ile benzersiz ekonomik entegrasyonu dikkate alındığında, bu alanda yeni formüller üzerinde durulabileceği de değerlendirilmekte.

SÜREÇ HENÜZ TAMAMLANMADI

AB içinde bu hafta açıklanması beklenen düzenlemenin henüz kesinleşmediği, Avrupa Parlamentosu ve Konsey aşamalarında aylar sürebilecek bir müzakere süreci öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

YUNAN VE ALMAN BASINI MESAJI PAYLAŞTI

Berlin ve Atina merkezli yorumlarda, Türkiye’nin ekonomik ağırlığı ve Gümrük Birliği vurgusunun Brüksel’de görmezden gelinemeyeceği değerlendirmesi öne çıktı. "Ankara’nın AB’nin “Made in Europe” planına karşı pozisyonunu netleştirdiği" aktarıldı. Yunan gazetesi, Türk şirketlerinin Avrupa kamu ihalelerinden dışlanmasına sıcak bakılmadığını yazdı.

