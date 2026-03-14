Trabzon'da bir camide Cuma hutbesi sırasında cemaatin cep telefonlarıyla meşgul olduğunu fark eden imam, sert tepki gösterdi. Hutbeyi dinlemenin farz olduğunu hatırlatan imam, telefonla ilgilenmenin ibadetin ciddiyetine uygun olmadığını belirtti. "Hutbeyi dinlemek farzdır, bu şekilde namazınız da kabul olmuyor, o zaman kıldırmıyorum namazı, hutbe de okumuyorum. Terk edin camiyi gidin" ifadeleriyle cemaati uyardı.

“GÜYA MÜSLÜMANSINIZ!”

Hutbe sırasında bazı kişilerin telefonlarla meşgul olmaya devam ettiğini fark eden imam, dikkat çekmek için, "Ben canlı yayın yapayım, sizin Cuma'ya da gelmenize gerek yok, canlı yayından evinizden beni izlersiniz, oradan Cumanızı kılarsınız! Güya Müslümansınız, Müslümanlıkla alakalı bir şey demiyorsunuz, Müslümanlığı bilmiyorsunuz! Camiye geliyorsunuz, hutbe dinlemek farzdır, farza uyacaksınız. Sonra da 'Elhamdülillah Müslümanım' diyorsunuz ama Müslümanlığın gereğini yerine getirmiyorsunuz" dedi.

“KILDIRMIYORUM NAMAZI, TERK EDİN CAMİYİ”

İmam, cemaatin telefonla ilgilenmeye devam etmesi üzerine tepkisini daha sert dile getirerek, "Elinizde cep telefonu... Hala elinizde duruyor telefonlar... Farzı terk ediyorsunuz, sizin kıldığınız namaz da kabul olmuyor. Bu şekilde Cumanız da kabul olmuyor. Sonra 'Hoca kızıyor'... Ben size doğru yolları gösteriyorum, Allah'ın dediğini söylüyorum size. Hutbeyi dinlemek farzdır! Sizin namazınız da kabul olmuyor... Kıldırmıyorum namazı! Hutbe de okumuyorum! Terk edin camiyi gidin ya! Sizle mi uğraşacağım?" sözleriyle cemaate kızdı.

