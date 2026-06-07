Galatasaray'ın 35 yaşındaki yıldızı İlkay Gündoğan'ın, Fransa 2. Lig takımlarından Montpellier'in önemli hissedarlarından biri olmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Sarı kırmızılıların Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, kulüp hissedarı olmaya hazırlanıyor.

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FRANSIZ EKİBİNE YATIRIM

L'equipe Gazetesi'nin haberine göre; İlkay Gündoğan, bir yatırım şirketinin öncülük ettiği projede Montpellier Kulübü'nün önemli hissedarlarından biri olacak.

KISA SÜREDE SONUÇLANACAK

İlkay'ın yanı sıra eski Arsenalli futbolcu Daniel Karbassiyoon da projenin kilit isimlerinden olacağı kaydedildi. Haberde, İlkay Günoğan ile Montpellier Kulübü arasındaki anlaşmanın kısa süre için açıklanacağı belirtildi.

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DEV KULÜPLERDE FORMA GİYDİ

Kariyerinde Borussia Dortmund (2011-2016), Manchester City (2016-2023 ve 2024-2025) ve Barcelona (2023-2024) takımlarında oynayan İlkay Gündogan geçen yaz transfer olduğu Galatasaray'da sezonu 38 maçta 2 gol, 5 asistle tamamlamıştı.

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