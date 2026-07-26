2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla sergilediği performans ve sosyal medyada yakaladığı büyük çıkışla adından söz ettiren 40 yaşındaki kaleci Vozinha'nın yeni takımı belli oldu. Deneyimli file bekçisi, Şili devi Colo Colo ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ile sergilediği performansın ardından dünya futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri hâline gelen Vozinha'nın yeni adresi netleşti.

NTV'nin haberine göre son olarak Portekiz'de kariyerini sürdüren 40 yaşındaki tecrübeli kaleci, kariyerine Güney Amerika'da devam etme kararı aldı. Deneyimli file bekçisi, Şili'nin köklü kulüplerinden Colo Colo ile sözleşme imzaladı.

Vozinha

DÜNYA KUPASI'NDA YILDIZI PARLADI

2026 Dünya Kupası'nın sürpriz ekiplerinden Yeşil Burun Adaları'nın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Vozinha, kritik kurtarışlarıyla takımının başarısında önemli rol oynadı.

Turnuvadaki performansının ardından sosyal medyada da büyük ilgi gören deneyimli kaleci, kısa süre içerisinde 50 bin olan takipçi sayısını 29,5 milyona çıkararak futbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Vozinha

PORTEKİZ'DEN ŞİLİ'YE

Dünya Kupası öncesinde Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Chaves'de forma giyen Vozinha, turnuvanın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Tecrübeli kaleci, Güney Amerika'nın en başarılı kulüplerinden biri olarak gösterilen Colo Colo ile anlaşmaya vardı.

Şili Ligi'nde liderlik koltuğunda bulunan ekip, deneyimli file bekçisiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Vozinha

MAAŞI DA ORTAYA ÇIKTI

Habere göre 40 yaşındaki kaleci, Colo Colo'dan yıllık 800 bin dolar kazanacak.

Vozinha için önümüzdeki günlerde taraftarların da katılımıyla resmi imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.

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