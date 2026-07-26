Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) bugün (26 Temmuz 2026) gerçekleştirilecek. Peki, MEB AGS/ÖABT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek, soru dağılımı nasıl olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesindeki duyuruya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için uygulanacak AGS'nin (2026 Akademi Giriş Sınavı) ayrıntıları gün önce duyurulmuştu. Oturumlara dakikalar kala adaylar AGS ve ÖABT oturumlarının saat, süre ve soru dağılımını inceliyor. Peki, MEB AGS/ÖABT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek, soru dağılımı nasıl olacak?

AGS VE ÖABT SAAT KAÇTA?

2026-AGS için adaylar sınav günü saat 10.00'dan, 2026-ÖABT için 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. MEB-AGS, 26 Temmuz 2026 Pazar günü sabah saat 10.15'te başlayacak. Adaylara 80 çoktan seçmeli sorunun yöneltileceği bu ilk oturumda toplam cevap süresi 110 dakika olarak uygulanacak. 2026 yılında uygulanan Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde (ÖABT) toplam 50 soru sorulacak. Adaylara alanlara göre, 70 ya da 90 dakika süre verilecek.

2026 KONU DAĞILIIMI NASIL OLACAK?



MEB AGS/ÖABT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek, soru dağılımı nasıl olacak? 2026 AGS oturumu bilgileri

MEB AGS/ÖABT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek, soru dağılımı nasıl olacak? 2026 AGS oturumu bilgileri





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