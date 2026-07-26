Son günlerde yaşanan serin ve yağışlı havaların yeni haftada etkisini kaybedeceği tahmin edildi. Bugün için ise 9 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yurdun büyük bölümünde sel ve su baskınlarına neden olan yağışlar yeni haftada etkisini kaybedecek.

Bugün Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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9 İLE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 ile de sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılan iller şu şekilde sıralandı:

Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon.

Bugün hava sıcaklığının batı kesimlerde bir miktar artacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

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SICAKLIK YENİ HAFTADA ARTACAK

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava kademeli olarak etkisini kaybederken, yeni haftada hava sıcaklıkları yurt genelinde artıyor. Bugün İstanbul'da 26 derece olan hava sıcaklığı yarın 29, salı günü ise 33 dereceye kadar yükselecek. Termometreler salı günü Ankara'da 30, İzmir'de ise 37 dereceyi gösterecek.

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