ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusuna İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlememe talimatı vermişti. Çok konuşulan bu kararın ardından ABD basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın bölgedeki ABD unsurlarına misillemeleriyle geçen iki haftalık gerilimin ardından, The New York Times (NYT) gazetesi dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

NYT’nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; cuma günü İran’a yönelik saldırıların şiddetlendirileceğinin sinyalini veren Trump, üst düzey kurmaylarıyla yaptığı istişarelerin ardından bu kapsamlı operasyonu erteleme kararı aldı.

'ÖNLEYİCİ FÜZELER AZALABİLİR' UYARISI

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in İran’a karşı yeniden kapsamlı bir operasyon başlatılması durumunda ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) elindeki önleyici füzelerin kritik düzeyde azalabileceği uyarısında bulunduğu belirtildi. Bu uyarının Trump’ın kararında etkili olduğu ifade edildi.

"OPERASYONLARIN İRAN'I BİRLEŞTİRDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR"

Bir diğer üst düzey ABD'li yetkili ise Washington yönetiminde şiddetini artıran bir askerî harekatın İran'ı müzakere masasına oturmaya zorlayacağı konusunda şüpheler bulunduğunu söyledi. Söz konusu kaynak, aksine son dönemde peş peşe düzenlenen saldırıların İran'ı dış tehditlere karşı birleştirdiğinin ve kenetlenmesini sağladığının değerlendirildiğini aktardı.

ABD ORDUSU SALDIRILARI DURDURMUŞTU

ABD ordusu İran’a 13 gece üst üste düzenlediği saldırılara Trump’ın talimatıyla dün gece ara vermişti. Öte yandan, ABD ordusunun İran’a yönelik geniş çaplı operasyonlara dönüş için hazırlıklarını sürdürdüğü ancak Trump'ın henüz bu konuda kesin bir karar vermediği kamuoyuna yansımıştı.

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