İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ziyareti için ülkeden ayrılmadan önce Güvenlik Kabinesi toplantısı yapacağı öğrenildi. Netanyahu'nun Trump'ın İran'a yeni saldırılar yapılmaması talimatı verdiği haberlerinin ardından Güvenlik Kabinesi'ni toplayacak olması dikkat çekti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi üyeleriyle yerel saatle 13.00'te bir araya gelecek.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Netanyahu’nun Güvenlik Kabinesi üyeleriyle ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yeni saldırılar yapılmaması talimatı verdiği haberlerinin ardından bir araya geleceğine dikkat çekildi.

Trump'ın talimatı sonrası Netanyahu'dan dikkat çeken hamle!

HAFTA İÇİNDE BİR ARAYA GELECEKLER

Netanyahu'nun 28 Temmuz Salı günü Washington'da ABD Başkanı Trump ile bir araya geleceği açıklanmıştı.

TRUMP'TAN SALDIRILARI DURDURMA TALİMATI

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ordusuna İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlememe talimatı verdiği aktarılmıştı. Böylece yaklaşık iki haftadır her gün sürdürülen ABD saldırıları cuma günü itibarıyla durdurulmuştu.

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