MKE, 1,5 milyar dolarlık yatırım programıyla üretim kapasitesini artırırken, son bir ayda TSK ve savunma sanayii iş ortaklarına geniş kapsamlı mühimmat, silah sistemi ve ekipman teslimatları gerçekleştirdi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türkiye’nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda stratejik üretim altyapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket, yürüttüğü 1,5 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında devreye alınan yeni üretim hatları ve modernizasyon çalışmalarıyla üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Enerjik malzemelerden mühimmata, silah sistemlerinden roket teknolojilerine, uçak bombalarından KBRN koruyucu ekipmanlara kadar geniş bir yelpazede kapasitesini artıran MKE, son bir ay içinde başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere iş ortaklarına yüklü miktarda teslimat gerçekleştirdi.

Bu kapsamda güvenlik güçlerine muhtelif adet ve çaplarda 7,62, 9 ve 20 milimetre fişek, 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 60 ve 120 milimetre havan mühimmatı, 105 milimetre tank mühimmatı, 107 milimetre roket, millî piyade tüfeği MPT-76MH, elektrikli zırhlı personel taşıyıcı (E-ZPT), farklı özelliklerde topçu tapaları, 155 milimetre obüs mühimmatı sevk barutu, mayınlı arazilerden geçit açma sistemi TAMGEÇ ve renkli sis kutusu teslim edildi.

Savunma sanayii iş ortaklarına ise 2,75 inç roket harp başlığı ve motor komplesi, Fırtına obüsü ekipmanları, Panter obüsü silah sistemi, 35 milimetre Gökdeniz Silah Sistemi, platform makineli tTüfek PMT-76 ile yedek parça sevkiyatı gerçekleştirildi. Öte yandan MKE, ihracat faaliyetleri kapsamında Filipinler’e yönelik 20 milimetre fişek teslimatlarını da başarıyla tamamladı.

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