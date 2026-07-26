Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’den ayrılarak Yeni Parti’yi kurmalarına, CHP’de kalan milletvekillerinden ilginç değerlendirmeler geldi.

Yeni Parti ile ilgili en sert açıklamayı CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp yaptı.

Alp, “Tarihin En İlginç Partisi Pavyondan Kulübe: Yeni Parti” başlığı ile yaptığı açıklamada, “Partiyi ilan etmek için Merkür retrosunun bitmesini beklediler, retro bitince önce cuma namazına sonra kulübe gidiyorlar. Böylelikle altı ok gömleğini çıkarıp trolcülük, astroloji ve falcılığı yeni partilerin temel ilkeleri hâline getirdiler. Pavyon kapısında ele geçirmeye çalıştıkları partide yok hükmünde sayılınca kulüplerde kendilerine yeni bir parti kurmuş oluyorlar. Bütün bunlar olurken rüşvet, zimmet, nitelikli hırsızlık, ihaleye fesat karıştırmak, çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçlarından tutuklu bulunan Yeni Parti kurucularının ekip arkadaşları cezaevlerinde partilerinin kuruluşunu gururla ve umutla izlediler” dedi.

CHP'de kalanlar gidenlerin kurduğu Yeni Parti'yi değerlendirdi: Şişirilmiş anketlerle iktidar hayali kuruyorlar

HIRSIZLIKLA SUÇLADI

Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise gidenleri ‘Hırsızlıkla’ suçladı ve “Baba ocağını soyup soğana çevirmek de karakterinizin parçası olmuş. Herkes kendine yakışanı yapıyor” değerlendirmesini yaptı.

Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen Yeni Parti girişimini ‘şişirilmiş anketler ve boş bir iktidar hayali’ olarak gördüğünü belirterek, giden milletvekillerinin önümüzdeki seçimlerde adaylık kaygısıyla CHP’den ayrıldıklarını söyledi.

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