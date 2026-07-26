Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının hızla artmasıyla birlikte üretimi önceden tahmin edebilen yeni bir dijital altyapıyı devreye almaya hazırlanıyor.

Yapay zekâ destekli hibrit tahmin algoritmalarıyla geliştirilen Güneş Üretim Tahmin Sistemi sayesinde güneş enerjisi santrallerinin üretimi 6 saat ile 3 gün önceden hesaplanacak. Böylece üretimde yaşanabilecek ani değişimlere karşı elektrik şebekesinin daha güvenli ve dengeli işletilmesi sağlanacak.

TEİAŞ'tan güneşe dijital takip! Şebeke yönetiminde yapay zekâ dönemi

Projede yazılım ve veri altyapısına ilişkin temel çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Sayısal hava tahminleri, güneş santrallerinden veri alınması, üretim tahmin modelleri ile Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS) kullanıcı entegrasyonu tamamlanırken, sistemin devreye alınmasına yönelik son çalışmalar sürüyor. Tamamlandığında tahminler doğrudan TEİAŞ’ın yük tevzi merkezlerinde kullanılacak ve elektrik sisteminin anlık yönetimine katkı sağlayacak.

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TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen sistem, yalnızca ülke genelindeki üretimi değil, santral bazındaki üretimi de tahmin edebilecek. Yaklaşık 26 bin 700 megavat güneş enerjisi kurulu gücü ve 40 binin üzerinde güneş santraline ulaşan Türkiye’de sistem, hızla büyüyen güneş kapasitesinin elektrik şebekesine güvenli entegrasyonunda kritik rol üstlenecek. Yapay zekâ destekli hibrit algoritmalar; güneş santrallerinden gelen gerçek zamanlı verileri, sayısal hava tahminlerini ve üretim modellerini birlikte analiz ederek üretim tahminlerini oluşturacak. Böylece bulutluluk, güneş radyasyonu ve sıcaklık gibi meteorolojik değişkenlerin üretime etkisi önceden hesaplanabilecek. Hazırlanan tahminler Yük Tevzi Bilgi Sistemi üzerinden sistem işletmecilerinin kullanımına sunulacak.

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