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Ekonomi

Bursa’da toplu ulaşıma zam geldi: Tam bilet 50 lira oldu

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Bursa’da toplu ulaşıma zam geldi: Tam bilet 50 lira oldu

Bursa’da toplu ulaşım ücretlerine zam geldi. Meclis kararıyla BursaRay’da tam bilet 40 liradan 50 liraya, öğrenci bileti ise 10 liradan 12,50 liraya yükselirken, 100 binişlik tam abonman 4 bin 125 liraya çıktı.

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Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında yapıldı. Toplantının gündeminde kent içi ulaşım ücretlerine yapılacak düzenleme vardı.

Plan ve Bütçe ile Ulaşım Komisyonlarının ortak hazırladığı bilet ücret tarifesine ilişkin rapor, meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Raporun kabul edilmesiyle Bursa’da toplu ulaşım ücretleri yeniden belirlendi.

Bursa’da toplu ulaşıma zam geldi: Tam bilet 50 lira oldu
Başlık ResmiBursa’da toplu ulaşıma zam geldi: Tam bilet 50 lira oldu

Ulaşım sektöründeki oda temsilcilerinin de sürece katkı sunduğunu belirten Başkan Vekili Biba, "Ocak ayında yüzde 15 zam yapıldığında, yakıt 52 liraydı. Bugün 96 lirayı buldu. Zam oranının belirlenmesinde tüm tarafların elini taşın altına koydu. Bize gelen zam oranı neydi, son bu oranı belirledik. Kimsenin, inanın, bunu yapmak hoşuna gitmiyor. Ama ortada bir gerçek var. Bizim bu saatten sonra tartışmamız gereken husus bu değil, bizim tartışmamız gereken husus, ulaşım maliyetlerimizi nasıl düşürürürüz tartışıyoruz" dedi.

Bursa’da toplu ulaşıma zam geldi: Tam bilet 50 lira oldu
Başlık ResmiBursa’da toplu ulaşıma zam geldi: Tam bilet 50 lira oldu
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TÜM OTOBÜSLER ELEKTRİKLİYE DÖNECEK

Elektrikli otobüslerle ilgili ilk girişimleri başlattıklarını belirten Biba, "İlk etapta 3 tane elektrikli otobüsü aldık. Yıl sonuna kadar da 9, daha sonra 55 tane alacağız. Terminal hatlarını tamamen elektrikli otobüse çevireceğiz. Hedefimiz, bütün otobüsleri elektrikliye çevireceğiz. 3'te 1 oranında maliyetleri de düşmüş olacak. İnşallah o gün geldiğinde de, hepimizin yapmak zorunda kaldığı duruma gelmeyeceğiz" dedi.

Bursa’da toplu ulaşıma zam geldi: Tam bilet 50 lira oldu
Başlık ResmiBursa’da toplu ulaşıma zam geldi: Tam bilet 50 lira oldu

TAM BİLET 50 LİRA OLDU

Meclis kararı sonrası kentte uygulanacak yeni toplu ulaşım tarifesi de şu şekilde oldu:

"BursaRay'da 40 lira olan tam bilet ücreti 50 liraya, 35,60 lira olan indirimli bilet ücreti 44,50 liraya, 10 lira olan öğrenci bileti 12,50 liraya ve mezun öğrenciler için uygulanan 28 liralık bilet ücreti ise 35 lira olacak.

Abonman fiyatlarında da ise 100 binişlik kişiselleştirilmiş tam abonman ücreti 3 bin 300 liradan 4 bin 125 liraya, öğrenci abonmanı ise 910 liradan bin 137,50 liraya yükseldi.

Ayrıca tek kullanımlık bilet fiyatı 100 lira yerine 125 lira, boş BursaKart satış ücreti 150 lira yerine 187,50 lira ve kişiselleştirilmiş kartların yıllık vizeleme bedeli ise 200 liradan 250 liraya çıktı."

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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