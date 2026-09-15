Uzun Hasan kimdir, Mehmed Fetihler Sultanı'nda kim oynuyor? Rüzgar Aksoy'un oynadığı diziler
Uzun Hasan, Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezonuyla birlikte izleyicilerin merak ettiği tarihi isimler arasına girdi. Akkoyunlu hükümdarının Fatih Sultan Mehmed ile mücadelesinin ekrana taşınmasıyla karakterin tarihi, dizide Uzun Hasan'ı canlandıran oyuncu ve Rüzgar Aksoy'un daha önce rol aldığı yapımlar araştırılıyor.
Mehmed Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda Osmanlı'nın doğusundaki siyasi ve askeri mücadele hikayenin önemli parçalarından biri haline geliyor. Yeni sezonda kadroya dahil edilen Uzun Hasan karakteri, Fatih Sultan Mehmed'in karşısındaki önemli güçlerden biri olarak öne çıkarken karaktere hayat veren Rüzgar Aksoy da yeniden gündeme geldi.
UZUN HASAN KİMDİR?
Uzun Hasan, 1423 yılında doğan ve 1453-1478 yılları arasında Akkoyunlu Devleti'nin hükümdarlığını yapan tarihi bir isimdir. Hasan Padişah olarak da anılan Uzun Hasan, Bayındır boyuna mensuptur. Ağabeyi Cihangir Mirza ile yaşadığı iktidar mücadelesinin ardından Diyarbakır merkezli olarak yönetimi ele geçiren Uzun Hasan, zaman içerisinde Akkoyunluları bölgenin önemli siyasi güçlerinden biri haline getirdi.
Uzun Hasan'ın hükümdarlığı sırasında Akkoyunlu hakimiyeti Doğu Anadolu'dan Azerbaycan ve İran'a kadar genişledi. Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah'ı mağlup etmesinin ardından gücünü artıran Uzun Hasan'ın Osmanlı Devleti ile ilişkileri ise giderek çatışmaya dönüştü. Fatih Sultan Mehmed ile Uzun Hasan arasındaki mücadelede en önemli dönüm noktası 11 Ağustos 1473'teki Otlukbeli Savaşı oldu. Savaşı Osmanlı ordusu kazandı ve Uzun Hasan'ın Anadolu'daki siyasi hedefleri önemli ölçüde sınırlandı. Uzun Hasan, 1478 yılında hayatını kaybetti.
MEHMED FETİHLER SULTANI UZUN HASAN'I KİM OYNUYOR?
Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde Uzun Hasan karakterini Rüzgar Aksoy canlandırıyor. Dizinin 4. sezonunda hikayeye dahil edilen Uzun Hasan, Akkoyunlu hükümdarı olarak Sultan Mehmed'in doğudaki en önemli rakiplerinden biri olarak ekrana taşınıyor. Yeni sezon öncesinde yapılan kadro değişiklikleriyle birlikte Rüzgar Aksoy'un yanı sıra Uzun Hasan ve çevresindeki tarihi isimleri canlandıracak çok sayıda oyuncu da yapıma katıldı.
RÜZGAR AKSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim gören Aksoy, ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvarı Oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. Oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçısı olarak da çalışan Aksoy, televizyon kariyerinde farklı türlerde çok sayıda karakteri canlandırdı.
45 yaşındaki Rüzgar Aksoy, özellikle Adanalı dizisindeki Ferruh ve Kara Sevda dizisindeki Tarık Soydere rolleriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Sonraki yıllarda Bir Zamanlar Çukurova, Ramo, Arıza, Kuruluş Osman, Ömer ve Kirli Sepeti gibi yapımlarda rol aldı. Tarihi yapımlarda da çeşitli karakterleri canlandıran oyuncu, Mehmed Fetihler Sultanı'nın 4. sezonunda Uzun Hasan rolüyle kadroya dahil oldu.
RÜZGAR AKSOY'UN OYNADIĞI DİZİLER
Rüzgar Aksoy'un rol aldığı diziler ve canlandırdığı karakterlerden bazıları şöyle:
Adanalı (2008-2010) - Ferruh
Serçe (2008) - Devrim
Türkan (2010-2011) - Haydar
Sen de Gitme (2011-2012) - Selim
Annem Uyurken (2012) - Cem
Galip Derviş (2013) - Tayfun
Umutsuz Ev Kadınları (2013) - Mehmet
Ah Neriman (2014) - Arif
Kara Sevda (2015-2017) - Tarık Soydere
Yunus Emre Aşkın Yolculuğu (2016) - Mimberci Hasan
Yüz Yüze (2017) - Ender
Koca Koca Yalanlar (2018) - Osman
Bir Zamanlar Çukurova (2019) - Ercüment
Ramo (2020) - Halef
Arıza (2021) - Balaban
Kuruluş Osman (2021-2023) - Turgut Bey
Ömer (2023) - Haluk Tezel
Kirli Sepeti (2023-2024) - Yavuz Bayraktar
Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu (2024) - Aziz Mahmud Hüdayi
Asırlık Gece (2026) - Ömer Halisdemir
Mehmed: Fetihler Sultanı (2026-günümüz) - Uzun Hasan