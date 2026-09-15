Kalkışta kabus gibi anlar! Lastiği patlayan uçağın tavanı çöktü
İran'da Sepehran Airlines'a ait Boeing 737-300 tipi yolcu uçağı, kalkış sırasında lastiğinin patlamasının ardından Meşhed Havalimanı'na geri dönerek acil iniş yaptı. Uçakta kabin tavanındaki bazı paneller yerinden çıkarken, yolcuların yaşadığı panik anları kameralara yansıdı.
İran'da Sepehran Airlines'a ait Boeing 737-300 tipi yolcu uçağı, Meşhed'den Kirmanşah'a gitmek üzere havalandı. Uçak, kalkış sırasında yaşanan lastik patlamasının ardından Meşhed Havalimanı'na geri dönerek acil iniş yaptı.
EP-FSU tescilli uçakta meydana gelen olayın ardından sosyal medyada görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde, kabin tavanındaki bazı panellerin yerinden çıktığı ve yolcuların panik yaşadığı görüldü.
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LASTİK PATLADI, MOTORDA DA HASAR İDDİASI
Mehr Haber Ajansı'nın aktardığı ilk bilgilere göre, kalkış sırasında patlayan lastiğin ardından uçağın motorunda da hasar meydana geldiğine ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Pilot, kalkışın ardından hava trafik kontrol kulesine acil iniş yapacağını bildirdi ve Meşhed Havalimanı'na geri dönmek için izin istedi.
Uçak, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından havalimanına güvenli şekilde iniş yaptı.
PİST UÇUŞLARA KAPATILDI
Olayın ardından Meşhed Havalimanı'nın 31 sol pisti uçuşlara kapatıldı.
Pistin kapalı kalmasının, havalimanına iniş yapan ve havalimanından kalkış gerçekleştiren uçuşların operasyonlarını etkileme ihtimali bulunduğu belirtildi.