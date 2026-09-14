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Dünya

Uçağa binerken söylediği söz ortalığı karıştırdı! Tüm yolcular tahliye edildi

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Uçağa binerken söylediği söz ortalığı karıştırdı! Tüm yolcular tahliye edildi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Paris seferini yapmaya hazırlanan uçakta, bir yolcunun el bagajında patlayıcı bulunduğunu söylemesi paniğe neden oldu. Yolcunun daha sonra 'şaka yaptığını' belirtmesine rağmen uçaktaki tüm yolcular tahliye edilirken, yapılan aramalarda patlayıcı maddeye rastlanmadı.

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda, Paris seferini yapmaya hazırlanan uçakta bomba paniği yaşandı.

"Al Modon" gazetesinin haberine göre, Middle East Airlines'a (MEA) ait Beyrut-Paris seferini gerçekleştirecek uçağa eşiyle birlikte binen bir yolcu, el bagajını koltukların üzerindeki bölmeye yerleştirmesi istendiğinde, çantasında patlayıcı bulunduğunu söyleyerek bunu yapamayacağını belirtti.

Yolcu, kısa süre sonra sözlerinin şaka olduğunu ifade etti. Ancak açıklaması olası bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirildi.

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Bunun üzerine yolcu ve eşi uçaktan indirildi. Uçakta kapsamlı arama yapılması amacıyla diğer yolcular da tahliye edilirken, bagajlar yeniden güvenlik taramasından geçirildi.

Yapılan kontrollerde yolcunun çantasında ve uçakta herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığı tespit edilirken, yolcu ise sorgulanması ve hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması için ilgili güvenlik birimlerine teslim edildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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