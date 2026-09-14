Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında 5 şüpheli hakkında adli işlem! Antalya Valisi duyurdu, Erzurum’a gönderildiler

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklamalar yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, gelen talimatlar üzerine 5 kişiyle ilgili adli işlem yapıldığını ve bu kişilerin Erzurum'a gönderildiğini duyurdu.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Tunceli’de 7 yıl önce kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun yıllar sonra raftan inen dosyasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili kentte 5 kişiye adli işlem uygulanıp Erzurum'a gönderildiğini açıkladı.

Gülistan Doku soruşturmasında 5 şüpheli hakkında adli işlem! Antalya Valisi duyurdu, Erzurum’a gönderildiler
Başlık ResmiGülistan Doku soruşturmasında 5 şüpheli hakkında adli işlem! Antalya Valisi duyurdu, Erzurum’a gönderildiler

5 KİŞİ ERZURUM'A GÖNDERİLDİ

Vali Şahin, Antalya'da yapılan gözaltılar hakkında şöyle konuştu:

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma var. Bir de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma var. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, diğer illerde olduğu gibi ilimize de talimat geldi. Emniyetimiz ve jandarmamız bu talimat gereği 5 kişiyle ilgili adli işlem yaparak bu kişileri Erzurum'a gönderdi.

ÖNERİLEN HABERLER
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon: 11 şüpheliye gözaltı kararı! Aralarında emniyet mensupları da var
GÜNDEM

Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga operasyon: 11 şüpheliye gözaltı kararı! Aralarında emniyet mensupları da var

“HİÇ TAVİZ VERİLMEZ"

Güvenlik Bilgilendirme Basın Toplantısı’nda açıklamalar yapan Vali Şahin, kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına yönelik de konuştu. Şahin "Rüşvet operasyonuyla ilgili şunu herkes bilsin; Özellikle kamu görevlilerinde ettik kuralların dışında, kanunun kamu görevlilerine çizdiği çerçevenin dışına çıkan her kim olursa olsun, hangi unvanda bulunursa bulunsun, devletimiz tavizsiz bir şekilde gereğini mutlaka yapar. Nitekim Antalya bu konuda herhalde kendisini defalarca ispat etmiştir. Hangi unvanda, hangi görevde olursa olsun; ister emniyet görevlisi ister başka bir görevli olsun, hiç taviz verilmez" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında 5 şüpheli hakkında adli işlem! Antalya Valisi duyurdu, Erzurum’a gönderildiler
Başlık ResmiGülistan Doku soruşturmasında 5 şüpheli hakkında adli işlem! Antalya Valisi duyurdu, Erzurum’a gönderildiler

“HERKES KAMU HİZMETİNİ YÜRÜTSÜN”

Şahin, şunları söyledi: İl Emniyet Müdürlüğü, bizzat kendi içindeki çürük elmaları, yine kendisinin yaptığı ve bir yılı aşan sıkı takiple tespit ederek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda operasyonu yaptı, gereğini yürütüyor. Bunun dışında benim söyleyeceğim şudur: Herkes, yasaların kendisine çizdiği kurallar ile etik ve ahlaki değerler çerçevesinde kamu hizmetini yürütsün.

ÖNERİLEN HABERLER
Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme: Kimyasal madde ihtimali araştırılıyor
GÜNDEM

Gülistan Doku dosyasında çarpıcı gelişme: Kimyasal madde ihtimali araştırılıyor

6. DALGA OPERASYON

Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasında son olarak 6. dalga operasyon başlatılmış, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, “Elbette öncelikli amacımız naaşa ulaşmak. En azından ailesinin evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli” açıklamasını yapmıştı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BİR TEK KIZINI ÇIKARAMAMIŞ...
BİR TEK KIZINI ÇIKARAMAMIŞ...
Katliam gibi kazada can vermişti! Babası kahroldu
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
“Vanlı Kara Haydar” dosyasında yeni görüntüler
"MÜNECCİM MİSİNİZ?"
Kurtlar Vadisi ekibi bakın nasıl cevap vermişti
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
İsviçreli bankadan heyecanlandıran tahmin!
1 ÖĞRETMEN, 2 ÖĞRENCİ!
1 ÖĞRETMEN, 2 ÖĞRENCİ!
Bu okulda zil sadece 3 kişi için çalıyor
'MUTLAK BUTLAN' HAMLESİ!
'MUTLAK BUTLAN' HAMLESİ!
Kılıçdaroğlu Kurultay'a mı gidiyor?
ÖLÜMDEN DÖNDÜREN İLAÇ!
ÖLÜMDEN DÖNDÜREN İLAÇ!
Her ağrıda içti, böbrekleri iflas etti
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
MİÇOTAKİS'E TÜRKİYE UYARISI!
"Rekabet edemeyiz, paramız yok"
İŞGALCİ İSRAİL'E BÜYÜK DARBE
İŞGALCİ İSRAİL'E BÜYÜK DARBE
Ticaret yapana hapis cezası yolda
9 ÜLKEDEN SCHENGEN KARARI
9 ÜLKEDEN SCHENGEN KARARI
Türk yolcuları da ilgilendiriyor!
24 BİN CİVCİV TELEF OLDU
24 BİN CİVCİV TELEF OLDU
Kümeste çıkan yangın faciaya neden oldu
FİYATLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
FİYATLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
Kasa kasa çıkıyor, sofrada fiyatı 4'e katlanıyor
DEĞERİNE PAHA BİÇİLEMİYOR
DEĞERİNE PAHA BİÇİLEMİYOR
Dünyanın en önemli kaynaklarından biri bulundu
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
Terim 'ilk kez açıklıyorum' diyerek paylaştı
İKLİM EYLEMİNE GÜÇ KATIYOR
İKLİM EYLEMİNE GÜÇ KATIYOR
Türk Telekom teknolojisi geleceğin teminatı
TEKNOLOJİ HİSSELERİ GERİLEDİ!
TEKNOLOJİ HİSSELERİ GERİLEDİ!
Yapay zeka çağrısı piyasaları sarstı
ŞAL DETAYINA DİKKAT
ŞAL DETAYINA DİKKAT
"Vanlı Kara Haydar"ın eşi adliyeye sevk edildi
"YAMAL'DAN DAHA TEHLİKELİ"
İspanyollar'dan Barcelona analizi geldi
9 AYDA 6. ZAM!
9 AYDA 6. ZAM!
Orta Doğu'daki savaş mutfağa da ateş düşürdü
ZİRVENİN MENÜSÜ OLAY OLDU
ZİRVENİN MENÜSÜ OLAY OLDU
'Otele etli yemek sipariş verdiler' iddiası ortalığı karıştırdı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten 81 ile genelge
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek’ten 81 ile genelge
Kaydet
Trump Jr.'ın düğününde Putin'e uzanan bağlantı! Her şey İstanbul'daki buluşmayla başladı
Trump'ın oğlunun düğününü Rus oligark mı finanse etti? İstanbul ayrıntısı ortaya çıktı
Kaydet
Türk Telekom, COP31 İklim Değişikliği Zirvesi'nin “Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji” destekçisi oldu
Türk Telekom teknolojisi geleceğin teminatı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.