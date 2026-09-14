Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin açıklamalar yapan Antalya Valisi Hulusi Şahin, gelen talimatlar üzerine 5 kişiyle ilgili adli işlem yapıldığını ve bu kişilerin Erzurum'a gönderildiğini duyurdu.

Tunceli’de 7 yıl önce kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun yıllar sonra raftan inen dosyasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gülistan Doku cinayetiyle ilgili kentte 5 kişiye adli işlem uygulanıp Erzurum'a gönderildiğini açıkladı.

Gülistan Doku soruşturmasında 5 şüpheli hakkında adli işlem! Antalya Valisi duyurdu, Erzurum’a gönderildiler

5 KİŞİ ERZURUM'A GÖNDERİLDİ

Vali Şahin, Antalya'da yapılan gözaltılar hakkında şöyle konuştu:

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma var. Bir de Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma var. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, diğer illerde olduğu gibi ilimize de talimat geldi. Emniyetimiz ve jandarmamız bu talimat gereği 5 kişiyle ilgili adli işlem yaparak bu kişileri Erzurum'a gönderdi.

“HİÇ TAVİZ VERİLMEZ"

Güvenlik Bilgilendirme Basın Toplantısı’nda açıklamalar yapan Vali Şahin, kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına yönelik de konuştu. Şahin "Rüşvet operasyonuyla ilgili şunu herkes bilsin; Özellikle kamu görevlilerinde ettik kuralların dışında, kanunun kamu görevlilerine çizdiği çerçevenin dışına çıkan her kim olursa olsun, hangi unvanda bulunursa bulunsun, devletimiz tavizsiz bir şekilde gereğini mutlaka yapar. Nitekim Antalya bu konuda herhalde kendisini defalarca ispat etmiştir. Hangi unvanda, hangi görevde olursa olsun; ister emniyet görevlisi ister başka bir görevli olsun, hiç taviz verilmez" dedi.

Gülistan Doku soruşturmasında 5 şüpheli hakkında adli işlem! Antalya Valisi duyurdu, Erzurum’a gönderildiler

“HERKES KAMU HİZMETİNİ YÜRÜTSÜN”

Şahin, şunları söyledi: İl Emniyet Müdürlüğü, bizzat kendi içindeki çürük elmaları, yine kendisinin yaptığı ve bir yılı aşan sıkı takiple tespit ederek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda operasyonu yaptı, gereğini yürütüyor. Bunun dışında benim söyleyeceğim şudur: Herkes, yasaların kendisine çizdiği kurallar ile etik ve ahlaki değerler çerçevesinde kamu hizmetini yürütsün.

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6. DALGA OPERASYON

Öte yandan Gülistan Doku soruşturmasında son olarak 6. dalga operasyon başlatılmış, delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle aralarında emekli ve görevdeki emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheliye yönelik 7 ilde eş zamanlı gözaltı, arama ve el koyma işlemleri başlatılmıştı.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, “Elbette öncelikli amacımız naaşa ulaşmak. En azından ailesinin evladının kabri başında dua edebilmesini sağlamak açısından bu bizim için çok önemli” açıklamasını yapmıştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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