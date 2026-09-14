Altın tekrar yükselecek mi? İsviçreli banka UBS'den milyonları heyecanlandıran tahmin

Altında düşüş serisi devam ederken, İsviçreli küresel bankacılık devi UBS'den dikkat çeken bir rapor geldi. Uzun vadeli pozitif görüşünü koruyan bankanın altın için yeni tahmini milyonları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Jeopolitik gelişmeler piyasaları etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatları Orta Doğu ve ABD'den gelen haber akışına göre, bir aşağı bir yukarı hareket ediyor. Ağustos ayının sonunda gram altın 7 bin lirayı, ons altın ise 4.600 doları aşmış ancak daha sonra sert bir düşüş yaşamıştı. 3 haftalık süreçte düşüş serisini sürdüren altın fiyatlarının geleceği merak konusu.

ALTIN TEKRAR YÜKSELİR Mİ?

Bir çok kişi "Bu fiyatlardan altın alınır mı?", "Altın tekrar yükselir mi?" sorularına cevap ararken, dünyaca ünlü bankalardan UBS'den dikkat çeken bir analiz geldi.

Altın tekrar yükselecek mi? İsviçreli banka UBSden milyonları heyecanlandıran tahmin

UBS'DEN ALTIN TAHMİNİ

Küresel bankacılık devi, altındaki düşüşe rağmen uzun vadede pozitif görüşünü korudu. İsviçre merkezli banka, altındaki yükselişin önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanmasını bekliyor.

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ALTINDA YÜZDE 24'LÜK YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Banka, şu an 4.300 dolar sınırında olan ons altının aralık ayında 4 bin 600 dolar seviyesine yükselmesini bekliyor. Bu tahmine göre 300 dolarlık bir toparlanma gerçekleşecek.

UBS'nin 2027 yılı altın tahmini ise oldukça dikkat çekici. Banka, ons altının Mart 2027'de 5 bin dolar, Haz54iran 2027'de ise 5 bin 200 dolar, Eylül 2027'de ise 5 bin 400 dolara ulaşacağını öngörüyor. Buna göre altında 1 yıllık süreçte yüzde 24'lük bir yükseliş bekleniyor.

Bankanın 1 yıllık tahmini oldukça yüksek görünse de, 5 bin 595 dolarlık tarihi zirvenin altında.

Altın tekrar yükselecek mi? İsviçreli banka UBSden milyonları heyecanlandıran tahmin

GRAM ALTIN KAÇ LİRA OLACAK?

UBS'nin 5.400 dolarlık ons altın tahmini gerçek olursa, bugünkü dolar kuruyla (48,62) yapılan hesaplamaya göre gram altın 8 bin 442 liraya çıkacak. Böylece şu an 6.700 lira olan gram altında 1.742 liralık yükseliş gerçekleşecek.