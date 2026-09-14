Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, akaryakıta peş peşe zamma neden oldu. 2 gün önce benzine gelen 3 lira 20 kuruşluk zammın ardından bu kez de motorine büyük bir zam geliyor. Zammın ardından motorinin litresi 100 lira sınırına kadar çıkacak. İşte detaylar...

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı geçtiğimiz cuma günü 110 dolar sınırına kadar çıkarak son 4 ayın zirvesini görmüştü. Bugün ise brent petrol 107,5 dolar seviyesinde bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta üst üste zamlara yol açtı.

AKARYAKITA ÜST ÜSTE ZAM

12 Eylül Cumartesi günü benzine 3 lira 20 kuruş zam gelmişti. Aradan geçen 2 günün üzerinde bu kez de motorine büyük bir zam göründü.

Motorin 100 liraya koşuyor! Akaryakıta bu gece büyük zam geliyor

MOTORİNİN LİTRESİ 6,62 TL ARTACAK

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinin litresi 6 lira 62 TL artacak. Böylece motorinin fiyatı bazı şehirlerde 98 lirayı aşacak.

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MOTORİN 100 LİRAYA KOŞUYOR

Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de benzin 82.88 TL'den satılıyor. Hakkari'de şu an 91.88 TL olan motorinin litresi ise zamdan sonra 98 lira 55 kuruşa çıkacak.

14 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI