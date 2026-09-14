Orta Doğu'daki savaş mutfağa da ateş düşürdü! Tüp fiyatları 9 ayda 6 kez zamlandı

Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle yükselen küresel enerji fiyatlarından mutfak tüpleri de nasibini aldı. Yılbaşından bu yana 6 kez zamlanan 12 kilogramlık mutfak tüpü, eylül ayındaki güncelleme ile 1.570 liraya kadar çıktı. Uzmanlar, 9 ayda 395 lira birden artan tüp fiyatlarının maliyet artışlarının sürmesi halinde 2 bin liraya kadar çıkabileceğini söylüyor.

Orta Doğu'daki savaş, küresel enerji fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Akaryakıta peş peşe gelen zamların ardından mutfak tüpü fiyatlarında da yeni bir artış yaşandı. Eylül ayında yapılan son zamla birlikte 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 1.570 liraya yükseldi.

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9 AYDA 6 ZAM!

1 Ocak 2026 itibarıyla 1.175 liradan satılan 12 kilogramlık mutfak tüpü, yıl içerisinde 6 kez zamlandı. Son olarak eylül ayında fiyatı güncellenen mutfak tüpü, 1.500 liradan 1.570 liraya çıktı. Böylece mutfak tüpünün fiyatı yılbaşından bu yana 395 lira, yani yaklaşık yüzde 33,6 arttı.

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MAYIS, HAZİRAN VE TEMMUZDA SABİT KALDI

Ocak, şubat, mart ve nisan aylarında zamlanan mutfak tüpünün fiyatı mayıs, haziran ve temmuz aylarında sabit kaldı. Küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ağustos ve eylül aylarında da fiyat artışı yaşandı.

MUTFAK TÜPÜNDE FİYAT DEĞİŞİMLERİ

2026 yılında mutfak tüpünde yaşanan fiyat değişimleri şöyle:

1 Ocak: 1.175 TL

3 Şubat: 1.295 TL

6 Mart: 1.305 TL

2 Nisan: 1.440 TL

4 Ağustos: 1.500 TL

3 Eylül: 1.570 TL

PİKNİK TÜPÜ DE ZAMLANDI

Küçük piknik tüplerinde de benzer bir fiyat artışı yaşandı. Yılbaşında 242 liradan satılan 2 kilogramlık piknik tüpünün fiyatı, eylül ayı itibarıyla 330 liraya yükseldi. Böylece piknik tüpünün fiyatı 2026 yılında 88 lira arttı.

2026 yılında piknik tüpünde yaşanan fiyat değişimleri şöyle:

1 Ocak: 242 TL

3 Şubat: 270 TL

6 Mart: 275 TL

2 Nisan: 300 TL

4 Ağustos: 310 TL

3 Eylül: 330 TL

FİYAT 2 BİN LİRAYA KADAR ÇIKABİLİR!

Küresel enerji fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde tüp fiyatlarında yeni zamların gündeme gelebileceği belirtiliyor. Sektör yetkilileri, maliyetlerdeki artışın sürmesi durumunda 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatının önümüzdeki dönemde 2 bin liraya kadar çıkabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

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