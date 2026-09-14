Bursa’da tır sürücünün çarptığı motosikletteki 2 gencin hayatını kaybettiği kazada korkunç gerçek ortaya çıktı. Ters şeride girdiği iddia edilen tır sürücünün 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan sürücünün zikzak çizdiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında Yenişehir-İnegöl kara yolunda korkunç bir kaza meydana gelmişti.

2,53 promilli dehşet ‘Geliyorum’ demiş! 2 gencin can verdiği kazada korkunç görüntü! Zikzak çizerek yolu zor bitirmiş

2 GENÇ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İddiaya göre ters şeride giren Recep Ö. (29) yönetimindeki tır, Remzi Manaoğlu'nun (18) kullandığı motosiklete çarpmıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan Muhammed Yusuf Ezel (19) ve Remzi Manaoğlu hayatını kaybederken, hafif yaralanan K. isimli şahıs ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

2,53 promilli dehşet ‘Geliyorum’ demiş! 2 gencin can verdiği kazada korkunç görüntü! Zikzak çizerek yolu zor bitirmiş

2.53 PROMİL ALKOLLÜYMÜŞ

Korkunç kazaya ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Tır sürücüsü Recep Ö.'nün yapılan kontrolde 2.53 promil alkollü olduğu tespit edildi.

2,53 promilli dehşet ‘Geliyorum’ demiş! 2 gencin can verdiği kazada korkunç görüntü! Zikzak çizerek yolu zor bitirmiş

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

2 genci hayattan koparan kaza öncesinde alkollü tır sürücüsünün zikzak çizerek ilerlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tır sürücüsü Recep Ö.'nün şeridinde kalamadığı, zaman zaman karşı şeride geçtiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Bursa'da Yenişehir-İnegöl yolu Söylemiş Mahallesi mevkisinde, hatalı sollama yaptığı iddia edilen R.Ö'nün kullandığı tır ile karşı yönden gelen Remzi M. (18) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpışmıştı.

2,53 promilli dehşet ‘Geliyorum’ demiş! 2 gencin can verdiği kazada korkunç görüntü! Zikzak çizerek yolu zor bitirmiş

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi gönderilmişti. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetmişti. Motosiklette bulunan Yusuf E. ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Bursa Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıBursa

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