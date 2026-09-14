Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı geldi: Sağanak yağmur var, sıcaklıklar çakılacak
Meteoroloji’nin bugünkü hava tahmininde birçok bölge için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Sakarya’nın doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, Batı Karadeniz’de rüzgarın 60 kilometre/saat hıza ulaşacağı tahmin ediliyor. Yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünün hava durumuna ilişkin tahminlerini yayımladı. Buna göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyıları ile Antalya’nın iç kesimleri, Adana’nın doğusu, Niğde ve Kayseri'nin doğusu, Çankırı ile Amasya çevrelerinin ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey iç ve batı kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı tahmin ediliyor.
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Sakarya'nın doğusu ile Zonguldak, Bartın ve Düzce'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Batı Karadeniz’de batılı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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