Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
Giriş: 14 Eylül, 2026 - 07:55 | Güncelleme: 14 Eylül, 2026 - 07:55
14 Eylül Pazartesi günü işe, okula veya günlük işlerine gidecek vatandaşlar "Bugün yağmur var mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son tahminlerde yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenirken bazı bölgelerde sağanak yağış öngörülüyor. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? İşte 14 Eylül Pazartesi hava durumu tahminleri...
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere büyükşehirlerde gün içerisinde havanın nasıl seyredeceği merak edilirken, sıcaklıkların da bölgelere göre farklılık göstermesi bekleniyor. Okulların açıldığı ilk gün 14 Eylül Pazartesi için hava durumu tahminleri vatandaşların gündeminde. Peki,
bugün yağmur var mı?
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
BUGÜN YAĞMUR VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı son tahminlere göre yurdun birçok bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı kent ve bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve bazı Akdeniz kesimlerinde yağış ihtimali söz konusu.
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
Yağışların bazı bölgelerde kuvvetli olması beklenirken, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da gün içerisinde farklı hava koşulları etkili olacak.
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?
TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 14 Eylül Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
17 25 46 80
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
16 13,1 31,9 17,7 26 15 Eylül Salı
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
18 26 47 75
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
22 12,6 33,3 17,4 26,3 16 Eylül Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
18 26 41 63
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
22 12 32,4 17,7 26,3 17 Eylül Perşembe
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
18 27 46 69
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
21 12 33,8 17,6 26,2 18 Eylül Cuma
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
18 27 57 81
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
14 11,8 34,7 17,4 26,1 ANKARA'DA YAĞMUR VAR MI?
TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 14 Eylül Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
16 27 29 81
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
16 6,6 33 11,9 26,8 15 Eylül Salı
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
12 25 29 85
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
10 7 33,5 12,1 27 16 Eylül Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
13 25 35 77
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
7 6,2 33,8 12,1 26,3 17 Eylül Perşembe
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
13 26 36 83
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
8 5,6 35,2 11,4 25,7 18 Eylül Cuma
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
14 25 45 92
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
9 4,4 35 11,5 26,7 İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?
TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 14 Eylül Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
19 31 43 88
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
18 13,3 33 18,7 29,2 15 Eylül Salı
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
18 31 40 61
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
15 14,6 35,7 18,6 29,2 16 Eylül Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
19 30 46 65
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
12 15 36,6 18,5 29,5 17 Eylül Perşembe
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
19 30 47 62
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
13 14,1 37,2 18,5 29,4 18 Eylül Cuma
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
20 30 48 77
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
11 14,1 33,9 18,6 29,5 BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?
TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 14 Eylül Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
16 25 46 94
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
10 9 35,8 13,9 27,4 15 Eylül Salı
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
14 27 37 84
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
19 7,9 33,7 13,3 27,6 16 Eylül Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
14 27 38 85
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
17 7,6 35,5 12,9 27,3 17 Eylül Perşembe
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
15 29 34 76
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
14 8,4 37,2 13,1 27,3 18 Eylül Cuma
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
15 29 49 82
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
10 7,5 35,4 12,8 28 ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?
TARİH TAHMİN EDİLEN GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) Hadise Sıcaklık (°C) Nem (%) Rüzgar (km/sa) Uç Sıcaklık (°C) Ortalama Sıcaklık (°C) En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek Yön Hız En Düşük En Yüksek En Düşük En Yüksek 14 Eylül Pazartesi
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
23 31 55 80
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
13 12,4 39,6 18,8 31,6 15 Eylül Salı
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
23 31 48 79
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
10 14,7 38 18,6 31,8 16 Eylül Çarşamba
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
23 31 61 89
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
11 15,2 41,2 19,1 31,6 17 Eylül Perşembe
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
23 30 50 89
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
9 14,1 36,9 19,1 31,3 18 Eylül Cuma
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
21 31 47 89
Bugün yağmur var mı? 14 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu
13 14,6 39,8 19 31,5
Editör
:
BETÜL TOKKAN
| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Yayın Tarihi
|
14 Eylül, 2026 - 07:55
Haberle İlgili Daha Fazlası