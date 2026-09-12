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Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji yağmur beklentisini duyurdu!

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Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji yağmur beklentisini duyurdu!

Eylül ayının ortasına gelinmesine rağmen Türkiye genelinde yaz sıcaklıkları etkisini sürdürüyor. Pazartesi günün okullarda ilk gün heyecanının yaşanacak olması ile beraber ''Havalar ne zaman soğuyacak, ne zaman yağmur yağacak?'' merak ediliyor. İşte Meteoroloji hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 12-18 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan tahminlerine göre sıcak hava uzun süre aynı şiddette devam etmeyecek. Hafta başından itibaren bazı bölgelerde sıcaklıkların belirgin şekilde gerilemesi bekleniyor. Peki, havalar ne zaman soğuyacak, ne zaman yağmur yağacak?

HAVALAR NE ZAMAN SOĞUYACAK?

Yurtta hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren düşmeye başlaması bekleniyor. Meteoroloji'nin haftalık değerlendirmesine göre kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 4 ila 8 derece arasında azalacak.

Düşüşle birlikte son günlerde yüksek sıcaklıkların görüldüğü bölgelerde daha serin bir hava hissedilecek.

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji yağmur beklentisini duyurdu!
Başlık ResmiHavalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji yağmur beklentisini duyurdu!

YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK?

14 Eylül pazartesi gününden itibaren bazı bölgelerde yağış görülmeye başlayacağı, hafta ortasında ise yağışlı alanların genişleyeceği öngörülüyor.

12 Eylül Cumartesi günü yağışlar sınırlı bölgelerde etkili olurken, 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi günlerinde kuzey kesimlerde yağış ihtimalinde artış söz konusu.

Haftanın ilerleyen günlerinde ise yağışların daha geniş bir alanda etkili olması bekleniyor. 16 Eylül Çarşamba ve 17 Eylül Perşembe günleri kuzey ve iç kesimlerinin önemli bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentisi mevcut.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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