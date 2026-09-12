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Yargıtay'dan hafta tatilinde çalışanlar için emsal karar! Sadece yevmiye alınacak

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Yargıtay'dan hafta tatilinde çalışanlar için emsal karar! Sadece yevmiye alınacak

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi özel sektör çalışanlarını ilgilendiren emsal bir karar imza attı. Daire hafta tatiline denk gelen çalışma günlerinde hem günlük yevmiye hem de fazla çalışma ücreti verilmesini mükerrer ödeme sayıldı. Böylece haftalık tatilde çalışan işçi sadece yevmiye ücretini alıp, fazla çalışma ücreti alamayacak.

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Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir karar veren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dâhil edilmesini mükerrer ödeme kabul etti. Kararla beraber haftalık tatilde çalışan işçi, yalnızca günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak.

Haksız biçimde işten çıkarıldığını iddia eden kaynak ustası İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İş sözleşmesinin işveren tarafından eylemli ve sözlü olarak feshedildiğini, devamsızlık yapılması durumunda işçiye mazereti olup olmadığı sorulmadan sözleşmesinin feshedilmesinin Yargıtay uygulamalarına aykırı olduğunu, bu sebeple kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesinin gerektiğini söyledi.

Yargıtaydan hafta tatilinde çalışanlar için emsal karar! Sadece yevmiye alınacak
Başlık ResmiYargıtaydan hafta tatilinde çalışanlar için emsal karar! Sadece yevmiye alınacak

İŞVEREN DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Çalıştığı süre boyunca senelik ücretli izinlerini kullanmadığını, ücretinin de ödenmediğini söyleyerek kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile hafta tatili ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi. Davalı işveren, davacının iş sözleşmesinin haklı sebeple derhal feshedildiğini, davacı işçinin fazla çalışmasının olmadığını, yıllık ücretli izinlerini kullandığını iddia ederek davanın reddini talep etti.

İş Mahkemesi, işveren tarafından haksız fesih yapıldığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne, çalışma ve dinlenme sürelerine yönelik taleplere hak kazanıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), ilk derece mahkemesi hükmü kaldırılarak tekrar hüküm kurulmak suretiyle davanın kabulüne karar verdi.

Yargıtaydan hafta tatilinde çalışanlar için emsal karar! Sadece yevmiye alınacak
Başlık ResmiYargıtaydan hafta tatilinde çalışanlar için emsal karar! Sadece yevmiye alınacak

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Davacının hafta tatili ücreti alacağı ayrıca talep edilip Mahkeme tarafından bu talep hüküm altına alındığının vurgulandığı kararda; ‘' Haftanın yedi günü çalışmanın kabul edilmesi hâlinde hafta tatiline denk gelen günlerin yedi buçuk saatinin hafta tatili olarak hüküm altına alındığı göz önünde bulundurulmamıştır. Mükerrer ödemeye sebep olacak şekilde aynı çalışma için hem hafta tatili hem de fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması doğru değildir. Bu sebeple çalışılan hafta tatili gününe denk gelen günde yedi buçuk saatlik çalışmanın fazla çalışma hesabından dışlanarak sonuca gidilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir'' ifadelerine yer verildi.

BAKMADAN GEÇME
Yargıtay
GÜNDEM

Yargıtay'dan emsal karar! 10 günden kısa izin haklı fesih için yeterli değil
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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