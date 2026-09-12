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Spor

Galatasaray'da ilk yolcu belirlendi: Okan Buruk, milli oyuncunun üzerini çizdi

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Sarı-kırmızılılar, bu sezon 1 resmi maçta sadece 1 dakika süre alan ve Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazılmayan 31 yaşındaki milli futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Ocak 2023'te takıma katılan Kaan Ayhan'ı artık kadroda düşünmüyor. Bonservisine yaklaşık 3 milyon euro ödenen milli futbolcu, ayrılık için geri sayıma geçti.

DEVRE ARASINDA GİDİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray'da ara transfer döneminin ilk yolcusu Kaan Ayhan olacak. Buruk'un kadroda düşünmediği ve UEFA Şampiyonlar Ligi listesine dahil etmediği deneyimli futbolcuya ocak ayında veda edilecek.

Kaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiKaan Ayhan'ın güncel piyasa değeri 1,5 milyon euro olarak gösteriliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi olan futbolcuya gelecek tekliflerin değerlendirileceği, gerekirse Kaan Ayhan'ın bonservisinden çıkılacağı belirtildi. Deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılı formayla 128 maça çıktı, 4 gol ve 7 asistlik skor katkısı sağladı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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