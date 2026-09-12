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Yenilenen Siirt Havalimanı'nı yeniden açıldı! İlk yolcu uçağı indi

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Yenilenen Siirt Havalimanı'nı yeniden açıldı! İlk yolcu uçağı indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme çalışmaları kapsamında geçici olarak uçuş trafiğine kapatılan Siirt Havalimanı’nın bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açıldığını bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yenileme çalışmaları çerçevesinde geçici olarak uçuş trafiğine kapatılan Siirt Havalimanı’nın bugün itibarıyla tekrar uçuşlara açıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’ndan hareket eden Türk Hava Yolları’nın TK2656 sefer sayılı uçağının Siirt Havalimanı’na yaptığı uçuşla yolcu seferlerinin tekrar başladığını paylaştı.

Yenilenen Siirt Havalimanını yeniden açıldı! İlk yolcu uçağı indi
Başlık ResmiYenilenen Siirt Havalimanını yeniden açıldı! İlk yolcu uçağı indi

Bakan Uraloğlu, Siirt Havalimanı’nda yapılan kapsamlı yapım ve yenileme çalışmalarının sonrasında ilk yolcu uçağının bugün havalimanına indiğini söyleyerek, “Yenileme çalışmaları nedeniyle uçuş trafiğine kapattığımız Siirt Havalimanı’nı bugün itibarıyla yeniden uçuşlara açtık. İstanbul Havalimanı’ndan kalkan TK2656 sefer sayılı uçak, yenilenen Siirt Havalimanı’na ilk yolcu uçuşunu gerçekleştirdi. Siirt’i yeniden gökyüzüyle buluşturduk.” ifadelerini kullandı.

Yenilenen Siirt Havalimanını yeniden açıldı! İlk yolcu uçağı indi
Başlık ResmiYenilenen Siirt Havalimanını yeniden açıldı! İlk yolcu uçağı indi

TÜM SİSTEMLER KONTROL EDİLDİ

Uraloğlu, havalimanında elektronik ve seyrüsefer sistemleri ile alakalı test, kontrol ve kalibrasyon süreçlerinin tamamlandığını, sistemlerin uçuş operasyonlarına hazır hale getirildiğini kaydetti.

Yenilenen Siirt Havalimanını yeniden açıldı! İlk yolcu uçağı indi
Başlık ResmiYenilenen Siirt Havalimanını yeniden açıldı! İlk yolcu uçağı indi

Yenileme çalışmalarının sadece terminal binasıyla sınırlı olmadığını ifade eden Uraloğlu, “Çalışmalarımız kapsamında 3 bin 135 metrekarelik terminal binamızın yanı sıra 70 metrekarelik nizamiye binası, 575 metrekarelik kule binası, 170 metrekarelik apron bariyer binası ve 500 metrekarelik teknik merkez binasında çalışmalar yürüttük. Ayrıca yaklaşık 7 bin 800 metre uzunluğunda çevre güvenlik yolu ve duvarını da projelendirdik.” dedi.

Uraloğlu, ilk yolcu uçuşunun sonrasında çevre düzenlemesi, peyzaj, tefrişat ve devam eden imalatların tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini de belirtti.

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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu
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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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