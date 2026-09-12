MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. etabı için heyecan başlıyor. MotoGP'de gözler bu hafta sonu İtalya'ya çevrilecek. Sezonun kritik duraklarından biri olan San Marino Grand Prix'sinde dünyanın en iyi motosiklet pilotları piste çıkacak. Şimdi ise ''Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?'' soruları gündemde.

MotoGP tarihindeki ilk Türk sporcu olarak şampiyonada mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu San Marino'da sezonda puan mücadelesi verecek. Yarış öncesinde ise gözler tek bir soruda! Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede? MotoGP San Marino Grand Prix için geri sayım!

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN NEREDE?

Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele edeceği San Marino Grand Prix'sinde ana yarış 13 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yarışın başlangıç saati Türkiye saatiyle 15.00 olacak.

San Marino Grand Prix'sinin ana yarışı 27 tur üzerinden koşulacak. Yarışın tamamlanmasının ardından MotoGP'de sezonun 15. etabının galibi belli olacak. Toprak'ın yarışacağı pistin uzunluğu ise 4,23 kilometre.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede? MotoGP San Marino Grand Prix için geri sayım!

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI SAAT KAÇTA?

Bugün TSİ 11.50'de sıralama turları, TSİ 16.00'da sprint yarışı yapılacak. Yarış ise 13 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede? MotoGP San Marino Grand Prix için geri sayım!

MOTOGP 2026 YARIŞ TAKVİMİ

Sıra Tarih Yarış Pist 1 27 Şubat - 1 Mart Tayland GP Chang 2 20-22 Mart Brezilya GP Autódromo Internacional Ayrton Senna 3 27-29 Mart ABD GP Circuit of the Americas 4 10-12 Nisan Katar GP Lusail 5 24-26 Nisan İspanya GP Jerez 6 8-10 Mayıs Fransa GP Bugatti 7 15-17 Mayıs Katalonya GP Barcelona-Catalunya 8 29-31 Mayıs İtalya GP Mugello 9 5-7 Haziran Macaristan GP Balaton Park 10 19-21 Haziran Çekya GP Brno 11 26-28 Haziran Hollanda GP TT Circuit Assen 12 10-12 Temmuz Almanya GP Sachsenring 13 7-9 Ağustos Britanya GP Silverstone 14 28-30 Ağustos Aragón GP MotorLand Aragón 15 11-13 Eylül San Marino GP Misano 16 18-20 Eylül Avusturya GP Red Bull Ring 17 2-4 Ekim Japonya GP Mobility Resort Motegi 18 9-11 Ekim Endonezya GP Mandalika 19 23-25 Ekim Avustralya GP Phillip Island 20 30 Ekim - 1 Kasım Malezya GP Sepang 21 13-15 Kasım Portekiz GP Algarve 22 20-22 Kasım Valencia GP Ricardo Tormo

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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