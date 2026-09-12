Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede? MotoGP San Marino Grand Prix için geri sayım!
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. etabı için heyecan başlıyor. MotoGP'de gözler bu hafta sonu İtalya'ya çevrilecek. Sezonun kritik duraklarından biri olan San Marino Grand Prix'sinde dünyanın en iyi motosiklet pilotları piste çıkacak. Şimdi ise ''Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?'' soruları gündemde.
MotoGP tarihindeki ilk Türk sporcu olarak şampiyonada mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu San Marino'da sezonda puan mücadelesi verecek. Yarış öncesinde ise gözler tek bir soruda! Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?
TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN NEREDE?
Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele edeceği San Marino Grand Prix'sinde ana yarış 13 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yarışın başlangıç saati Türkiye saatiyle 15.00 olacak.
San Marino Grand Prix'sinin ana yarışı 27 tur üzerinden koşulacak. Yarışın tamamlanmasının ardından MotoGP'de sezonun 15. etabının galibi belli olacak. Toprak'ın yarışacağı pistin uzunluğu ise 4,23 kilometre.
TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI SAAT KAÇTA?
Bugün TSİ 11.50'de sıralama turları, TSİ 16.00'da sprint yarışı yapılacak. Yarış ise 13 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek.
MOTOGP 2026 YARIŞ TAKVİMİ
|Sıra
|Tarih
|Yarış
|Pist
|1
|27 Şubat - 1 Mart
|Tayland GP
|Chang
|2
|20-22 Mart
|Brezilya GP
|Autódromo Internacional Ayrton Senna
|3
|27-29 Mart
|ABD GP
|Circuit of the Americas
|4
|10-12 Nisan
|Katar GP
|Lusail
|5
|24-26 Nisan
|İspanya GP
|Jerez
|6
|8-10 Mayıs
|Fransa GP
|Bugatti
|7
|15-17 Mayıs
|Katalonya GP
|Barcelona-Catalunya
|8
|29-31 Mayıs
|İtalya GP
|Mugello
|9
|5-7 Haziran
|Macaristan GP
|Balaton Park
|10
|19-21 Haziran
|Çekya GP
|Brno
|11
|26-28 Haziran
|Hollanda GP
|TT Circuit Assen
|12
|10-12 Temmuz
|Almanya GP
|Sachsenring
|13
|7-9 Ağustos
|Britanya GP
|Silverstone
|14
|28-30 Ağustos
|Aragón GP
|MotorLand Aragón
|15
|11-13 Eylül
|San Marino GP
|Misano
|16
|18-20 Eylül
|Avusturya GP
|Red Bull Ring
|17
|2-4 Ekim
|Japonya GP
|Mobility Resort Motegi
|18
|9-11 Ekim
|Endonezya GP
|Mandalika
|19
|23-25 Ekim
|Avustralya GP
|Phillip Island
|20
|30 Ekim - 1 Kasım
|Malezya GP
|Sepang
|21
|13-15 Kasım
|Portekiz GP
|Algarve
|22
|20-22 Kasım
|Valencia GP
|Ricardo Tormo