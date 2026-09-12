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Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede? MotoGP San Marino Grand Prix için geri sayım!

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Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede? MotoGP San Marino Grand Prix için geri sayım!

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. etabı için heyecan başlıyor. MotoGP'de gözler bu hafta sonu İtalya'ya çevrilecek. Sezonun kritik duraklarından biri olan San Marino Grand Prix'sinde dünyanın en iyi motosiklet pilotları piste çıkacak. Şimdi ise ''Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?'' soruları gündemde.

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MotoGP tarihindeki ilk Türk sporcu olarak şampiyonada mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu San Marino'da sezonda puan mücadelesi verecek. Yarış öncesinde ise gözler tek bir soruda! Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede?

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede? MotoGP San Marino Grand Prix için geri sayım!
Başlık ResmiToprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede? MotoGP San Marino Grand Prix için geri sayım!

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI NE ZAMAN NEREDE?

Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele edeceği San Marino Grand Prix'sinde ana yarış 13 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Yarışın başlangıç saati Türkiye saatiyle 15.00 olacak.

San Marino Grand Prix'sinin ana yarışı 27 tur üzerinden koşulacak. Yarışın tamamlanmasının ardından MotoGP'de sezonun 15. etabının galibi belli olacak. Toprak'ın yarışacağı pistin uzunluğu ise 4,23 kilometre.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede? MotoGP San Marino Grand Prix için geri sayım!
Başlık ResmiToprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede? MotoGP San Marino Grand Prix için geri sayım!

TOPRAK RAZGATLIOĞLU YARIŞI SAAT KAÇTA?

Bugün TSİ 11.50'de sıralama turları, TSİ 16.00'da sprint yarışı yapılacak. Yarış ise 13 Eylül Pazar günü TSİ 15.00'te 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Toprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede? MotoGP San Marino Grand Prix için geri sayım!
Başlık ResmiToprak Razgatlıoğlu yarışı ne zaman, saat kaçta, nerede? MotoGP San Marino Grand Prix için geri sayım!

MOTOGP 2026 YARIŞ TAKVİMİ

SıraTarihYarışPist
127 Şubat - 1 MartTayland GPChang
220-22 MartBrezilya GPAutódromo Internacional Ayrton Senna
327-29 MartABD GPCircuit of the Americas
410-12 NisanKatar GPLusail
524-26 Nisanİspanya GPJerez
68-10 MayısFransa GPBugatti
715-17 MayısKatalonya GPBarcelona-Catalunya
829-31 Mayısİtalya GPMugello
95-7 HaziranMacaristan GPBalaton Park
1019-21 HaziranÇekya GPBrno
1126-28 HaziranHollanda GPTT Circuit Assen
1210-12 TemmuzAlmanya GPSachsenring
137-9 AğustosBritanya GPSilverstone
1428-30 AğustosAragón GPMotorLand Aragón
1511-13 EylülSan Marino GPMisano
1618-20 EylülAvusturya GPRed Bull Ring
172-4 EkimJaponya GPMobility Resort Motegi
189-11 EkimEndonezya GPMandalika
1923-25 EkimAvustralya GPPhillip Island
2030 Ekim - 1 KasımMalezya GPSepang
2113-15 KasımPortekiz GPAlgarve
2220-22 KasımValencia GPRicardo Tormo
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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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