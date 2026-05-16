Anadolu Ajansı
MotoGP'de kaza: Toprak Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 6'ncı yarışı olan Katalonya Grand Prix'sinde, sıralama turunu yaşadığı kaza nedeniyle tamamlayamadı. MotoGP tarihinin ilk Türk pilotu Razgatlıoğlu, Prima Pramac Yamaha takımı adına mücadele ediyor.
Toprak Razgatlıoğlu, Barcelona-Catalunya Pisti'nde geçirdiği kazanın ardından sıralama turunu sonuncu bitirdi.
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'nın Barselona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya Pisti'nde gerçekleştirilen sıralama turunda motosikletinin kontrolünü kaybederek düştü.
Prima Pramac Yamaha takımı adına yarışan 29 yaşındaki milli sporcu, kaza nedeniyle sıralama turunu sonuncu bitirdi.
Toprak Razgatlıoğlu, 17 Mayıs Pazar günü TSİ 15.00'te koşulacak yarışa 22'nci sırada başlayacak.
