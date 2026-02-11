Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu’nun hayatını konu alan belgeselin gösterimi, Kadıköy’de düzenlenen bir etkinlikle gerçekleştirildi. Gösterim öncesi açıklama yapan milli sporcu, "Hem duygusal, hem de herkesin gurur duyacağı şeyler olacak" dedi.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda elde ettiği başarılarla adını dünya motor sporları tarihine yazdıran Toprak Razgatlıoğlu’nun, MotoGP’ye uzanan kariyer yolculuğunu konu alan ‘El Turco: Toprak Razgatlıoğlu’ belgeseli, TRT katkılarıyla izleyicisiyle buluşuyor.

Toprak Razgatlıoğlu

"ÇOCUKLUK HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Razgatlıoğlu’nun hikayesinin anlatıldığı belgeselin gösterimi, Kadıköy’de düzenlenen bir etkinlikle gerçekleştirildi. Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli motosikletçi, "Çok mutluyum. Herkesin çok değer vererek hazırladığı bir belgesel oldu. Benim için de çok gurur verici. Çünkü çocukluk hayallerimi ve hedeflerimi gerçekleştirdiğim kariyerimi şimdi sizlerle beraber belgeselde izleyeceğiz. Hem gurur verici, hem de beni mutlu eden bir şey oldu. Umarım herkes çok beğenir. Ben de izlemedim. Anladığım kadarıyla hem duygusal, hem de herkesin gurur duyacağı şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

"MOTOSİKLETİN ÜZERİNDE ÇOK DAHA RAHATIM"

Kendisi için hazırlanan belgesel gösterimi gecesiyle ilgili hislerini paylaşan Razgatlıoğlu, "Açıkçası motosikletin üzerinde çok daha rahatım. Bu tarz şeyler olunca insan heyecanlanıyor. Aslında kendimi izlemeye çok utanırım. Heyecanlı bir şekilde belgeseli bekliyorum" dedi.

