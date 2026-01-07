Dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile 6 yaşındaki Zayn Sofuoğlu’nun birlikte yaptığı antrenman sırasında küçük çaplı bir kaza yaşandı. Sürüş esnasında dengesini kaybeden Zayn yere düşerken, Razgatlıoğlu hemen yanına giderek durumunu kontrol etti. Yaşanan anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Pistte korku dolu anlar! Toprak Razgatlıoğlu ile yarışan minik Zayn kaza yaptı

Koruyucu ekipmanları sayesinde kazayı yara almadan atlatan minik sporcunun sağlık durumunun tedbir amaçlı kontrol edildiği öğrenildi.

RAZGATLIOĞLU YANINA KOŞTU

Kazanın ardından Razgatlıoğlu’nun, Zayn’in durumunu kontrol etmek için yanına koştuğu görüldü. Zayn, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Toprak abi bana çarptı" derken Razgatlıoğlu ise "Kusura bakma kanka" diye cevap verdi.

ZAYN SOFUOĞLU KİMDİR?

Türkiye’nin ünlü motosiklet şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun oğlu olan Zayn Sofuoğlu, küçük yaşlardan beri motor sporları ve karting gibi yarışlara büyük ilgi duyuyor. Geleceğin potansiyel motorsporları yıldızlarından biri olarak anılan Sofuoğlu, henüz 6 yaşında olmasına rağmen pistlerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Zayn Sofuoğlu

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Toprak Razgatlıoğlu, 16 Ekim 1996 doğumlu Türk motosiklet yarışçısıdır. Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WorldSBK) 2021, 2024 ve 2025 yıllarında şampiyon olarak Türkiye tarihinin ilk üç kez Superbike dünya şampiyonu unvanını kazanan ilk pilot olmuştur. Razgatlıoğlu, Superbike kariyerinde birçok yarış galibiyeti ve rekor performans sergileyerek uluslararası motosiklet sporlarında öne çıkmış; 2026 sezonunda ise Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP sınıfında yarışacak ilk Türk pilot olma ünvanını elde etmiştir.

Toprak Razgatlıoğlu

