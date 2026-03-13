Sakatlıklar sebebiyle üçlü savunmaya geçiş yapan Domenico Tedesco, Karagümrük maçıyla dörtlüye dönecek.

Özellikle kanatlarda yaşanan savunma zaafları, geçişlerdeki aksama ve boşluklar sebebiyle sarı lacivertliler bugün sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkacak.

Ağrıları olan Asensio’yu riske etmeyecek Tedesco, İspanyol’un görevini Fred’de verecek, kaleyi ise Mert dolduracak. Mert Müldür, Brown, Guendouzi, Kerem ve Musaba maça ceza sınırında çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Berkay Özcan, Barış Kalaycı, Larsson

Fenerbahçe: Mert, Mert, Yiğit Efe, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, Kante, Nene, Fred, Kerem, Cherif

SAAT: 20.00

TV: beIN Sports 1

