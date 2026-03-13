Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’ı ziyaret eden Özgür Özel’in “Kavgasız siyaset yapmak istiyorum” diyerek yeni bir normalleşme mesajı verdiği öğrenildi.

FATİH ATİK - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB duruşmalarının başlamasının ardından çok dikkat çeken bir adım attı ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ı makamında ziyaret etti. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.

Arınç’ın daha önce, “Siyaseti beni ilgilendirmez kötü gün dostudur” diye övdüğü Özel ile ne konuştuğu merak uyandırdı. Arınç’la konuştuk, görüşmenin tüm detaylarına ulaştık. Özel, görüşmede normalleşme sürecini hatırlatıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘düşmanlık’ beslemediğini vurgulayarak ‘Kavgasız siyaset yapmak istiyorum’ dedi.

Özel’in bu sözleri yeniden normalleşme hamlesi olarak yorumlandı. Bülent Arınç da Özel’e “Önce partini barıştır. Hâkim ve savcıları hedef gösterme” tavsiyelerinde bulundu.

İMAMOĞLU’NA GİTMEM

Arınç görüşmede daha önce ‘tutuksuz yargılansın’ dediği İmamoğlu için bu görüşünü tekrarladı ancak bu kez daha temkinliydi ve şunları söyledi:

“Cezaevindeki bazı isimlere gittim, hasta olanları ziyaret ettim. Murat Çalık gibi Gaziosmanpaşa Belediye Başkanına da gitmek istiyorum ama Ekrem İmamoğlu’na gitmem. ‘Onun yanında durmam doğru olmaz’ dedim. ‘Haklısın’ dedi. Yargılamalarla ilgili 3 temel ilkeyi hatırlattım. 1- Tutuklama cezaya dönüşmemeli. Bunun yanında adli kontrol tedbirleri uygulanabilir. 2- Yargılamalarda delilden suça gidilir. Bugün baktığımızda uygulamanın tersine döndüğünü görüyoruz. Bu durumu yanlış bulurum. 3- AİHM kararları uygulanmalı.

ERDOĞAN’IN BİLGİSİ YOKTU

Özgür Özel, görüşmede daha önce başlattığı ancak başarısızlıkla sonuçlanan ve geçtiğimiz günlerde de ‘Normalleşmeye geri mi dönülüyor’ diye yorumlanan mesajının üçüncüsünü bu görüşmede verdi.

Özel’in yeniden ‘normalleşmeye’ işaret eden sözleri aynen şöyle:

“Tayyip Bey’i ziyaret ettim. 1 Ekim’deki Meclis açılışında CHP grubunu ayağa kaldırdım. ‘Niye ayağa kalkıyoruz’ diye itirazlar oldu. Parti beni linç etti. Bununla kalmadım Tayyip Beyin ziyaretinde parti genel merkezine Cumhurbaşkanlığı forsu çektirdim. Ben bunları yaptım, normalleşelim dedim ama onlar ne yaptı? Esenyurt’tan başlayarak belediyelere operasyonlara giriştiler. Fakat ben hâlâ Tayyip Bey’e düşmanlık duymuyorum. Kavgasız siyaset yapmak istiyorum. Türkiye’de sıkıntı olmasın diye arzu ediyorum.”

Özel’in ‘normalleşmeden’ kastının “İmamoğlu tutuksuz yargılansın, belediyelere operasyonlara son verilsin, yargılamalar olmasın, dokunulmazlıklar kalkmasın, CHP’ye mutlak butlan kararı verilmesin” olduğu değerlendiriliyor.

Görüşmede mutlak butlan konusu geçmedi. Arınç, Özel’e parti içi çekişmelere son vermesi tavsiyesinde bulundu. Görüşmeden, Erdoğan’ın bilgisinin olmadığı, Özel’in ‘Şu konuyu iletin’ diye bir talepte bulunmadığı öğrenildi.

MAHKEME SÜREÇLERİNİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRMEYİN

Tecrübeli siyasetçi Bülent Arınç’ın görüşmede Özel’in siyaset yapış tarzına da eleştirileri oldu... Arınç, “CHP’nin kişileri hedef göstermesi doğru değil. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in hedef alınması, bakanların yemin törenindeki kepazelikler doğru değil. Kamu görevlilerini hedefe koymayın, insanları hedef göstermeyin” uyarısında bulundu.

Silivri’de yargılaması devam eden İmamoğlu duruşmalarında yaşanan gerginlikler de görüşmede ana gündem maddelerinden birini oluşturdu.

Arınç konuyla ilgili şu uyarıda bulundu:

“Mahkeme süreçlerini şova dönüştürmeyin. Sükûneti muhafaza edin. Hâkime karşı ismen suçlamalarda bulunmayın.”

