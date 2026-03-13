Küresel ölçekte artan jeopolitik gerilimler, iç karışıklıklar ve bölgesel çatışmalar iş dünyasında risk algısını yeniden şekillendiriyor.

Günümüz dünyasında savaşlar, halk hareketleri, kamulaştırma uygulamaları ve finansal krizler yalnızca belirli coğrafyaları değil, küresel tedarik zincirlerini, yatırımları ve şirket bilançolarını doğrudan etkileyen temel risk alanları arasında yer alıyor.

Dünyada yaşanan sıcak gelişmelerin şirketler açısından yeni bir gerçeklik oluşturduğunu belirten Howden Türkiye Bölge CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, işletmeleri savaş, ayaklanma ve siyasi şiddet gibi olağanüstü durumlara karşı koruyan “Savaş ve Politik Riskler Sigortası” ile firmaların yanında yer aldıklarını söyledi.

Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: Savaşın da sigortası var. Bu ürün; kargaşa, halk hareketleri, ayaklanma ve savaş gibi durumlarda tesisinizin bulunduğu bölgede oluşabilecek fiziksel hasarları teminat altına alıyor. Bu yalnızca klasik terör teminatı değil, çok daha geniş kapsamlı bir koruma sağlıyor. Savaş, iç karışıklık, sabotaj ve benzeri kalkışmalarda işletmelerin uğrayabileceği zararları güvence altına alabiliyoruz.

