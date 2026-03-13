Dezavantajlı çocukları burslarla destekleyen, ödev evleri açan, okumayı teşvik için kitap fuarları yaptıran İstanbul Valiliği bu sefer de ihtiyaç sahibi 20 bin çocuğa aylık 2 bin lira kantin harçlığı verecek.

MAHMUT ÖZAY - İstanbul’da üç yıla yakın zamandır görev yapan Vali Davut Gül, bu süre zarfında önemli eğitim projelerine imza attı.

Özellikle dezavantajlı çocukların eğitime katılmasını teşvik eden Gül’ün son projesi “Kantin Kart” oldu. Valilik, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere mensup 20 bin öğrenciye aylık 2 bin lira kantin parası verecek. “Gönülden Bir Öğün” isimli proje çerçevesinde verilecek yiyecek harçlığı, eğitim-öğretim yılı boyunca devam edecek.

Gariban babası Vali Bey! İstanbul'da Gül gibi projeler

HEDEF 100 BİN ÖĞRENCİ

İstanbul’da on yıl önce %76 olan ikili eğitim oranı %26’lara çekildi. Çocukların okulda geçirdiği zaman arttı. Kantin Kart projesi çocukların beslenmede problem yaşamaması için geliştirildi. Projenin temel maksadının, öğrencilerin okuldan kopmamasını, sokaktaki risklerden uzak kalarak eğitimlerine odaklanmalarını sağlamak olduğu belirtildi. İlk etapta 20 bin öğrenciyle başlayan ve kısa sürede 100 bin öğrenciye ulaşması hedeflenen sistemde, kartlar nakit çekime kapalı olacak. Harcamalar sadece okul kantinlerinde sıcak yemek ve temel beslenme ihtiyaçları için kullanılabilecek. Kartlı sistem sayesinde yardım alan öğrenciler dışarıdan fark edilmeyecek, böylece çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmesinin önüne geçilecek. İstanbul Valisi Davut Gül’ün başlattığı birçok eğitimi teşvik projesi bulunuyor. Üstün zekâlı çocuklara destek veriliyor. Her okula spor malzemesi yardımında bulunuluyor. İstanbul genelinde dershaneye gitmeye imkân bulamayan öğrenciler için 240 ödev evi açıldı. İhtiyaç sahibi hanelere aylık 20 bin lira kira yardımı yapılıyor. LGS’de ilk bine giren şampiyonlara aylık 10 bin lira burs veriliyor. Okumayı teşvik için de 39 ilçede mini kitap fuarları düzenlendi.

Gariban babası Vali Bey! İstanbul'da Gül gibi projeler

GÜL: HEP YANLARINDAYIZ

Gazetemize konuşan Vali Gül şunları söyledi:

“Gönülden Bir Öğün Projesi ile ekonomik sebeplerle okula gitmek istemeyen öğrencilerimizin önüne geçeceğiz, devamsızlık problemini ortadan kaldıracağız. Devamsızlık İstanbul’da gündemimizden çıksın istiyoruz. Çocuklarımızı sıcak yemek vererek sağlıksız yemeklerden de uzak tutmak istiyoruz. Obezite riskini ortadan kaldırmak istiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana çocuklarımızla, gençlerimizle ilgili birçok projeyi hayata geçirdik. Devletimizin imkânlarına, hayırseverlerimizin de katkılarını ekleyerek İstanbul için çalıştık, çalışıyoruz. İstanbul 16 milyonluk bir metropol. Zengini de var fakiri de. Biz projelerimizin merkezine dezavantajlı çocuklarımızı ve gençlerimizi aldık. Amacımız şu; bu çocuklar, bu gençler bizim. Kendilerini asla yalnız hissetmeyecekler. Hayatlarının her anında biz onlara herkesten daha yakın olacağız. Ödev Evleri, Okul Spor Kulüpleri, Ben Okuyorum İstanbul Okuyor, Enstrümansız Okul Kalmasın, Türkiye Yüzyılı Çocukları projelerimizden bazıları. Emniyetimizin tüm birimleri gece gündüz çalışıyor. Şehirde asayiş olaylarında önemli bir gerileme sağladık. Sosyal projelerimizle de gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu gençler kendilerini asla yalnız hissetmeyecekler.

