Çevreyi yeryüzünden gökyüzüne bütüncül bir yaklaşımla korumayı hedefleyen Cemre Vakfı, bu yıl da farkındalık etkinliklerine imza atacak.

Çevre bilincini soyut bir farkındalık seviyesinden çıkararak günlük hayat pratiğine taşıma hedefiyle yola çıkan, bunu ise saha çalışmalarıyla davranış modeline dönüştürmeyi amaçlayan Cemre Vakfı, 2026 yılı faaliyet takvimini açıkladı.

Bu yılın takviminde, Marmara Denizi’nde deniz çayırlarının yeniden ekimini hedefleyen “Dipte İz”, afetlere hazırlık için yapılandırılan “Cemre Arama Kurtarma (CAK)”, hanelerde ölçülebilir tasarruf dönüşümünü hedefleyen “Enerjimiz Hiç Bitmesin” çalışması ve COP31 sürecine uzanan katılım başlıkları yer alıyor.

Gönüllüler bu ay mahalle odaklı çevre atölyeleri ve bilinçlendirme seminerleriyle Büyükada’da karbon ayak izi farkındalık etkinliği düzenleyecek. Nisanda İstanbul Boğazı’nda kürek etkinliği ve deniz ekosistemi farkındalık çalışmalarıyla “Dipte İz” projesi saha hazırlık süreci hayata geçirilecek.

Programın mayıs takviminde Isparta’da dağcılık ve doğa temizliği programı ile Antalya’da trekking ve kamp organizasyonu bulunuyor.

Yılın son ayı aralıkta da Dünya Toprak Günü etkinlikleri ile Cemre Akademi atölyeleri düzenlenecek.

