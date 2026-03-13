İran, ABD üslerinin bulunduğu ülkeler ve İsrail'e yeni hava saldırıları başlattı. İsrail'den de karşılık geldi, Tahran bombalanıyor, işte bölgede yaşanan son gelişmeler...

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki ABD üsleri ve İsrail'in çeşitli şehirlerini hedef alan yeni saldırı dalgasının başladığını duyurdu.

İRAN FÜZE VE KAMİKAZE İHA'LARLA BOMBALADI

İran devlet televizyonu, Gerçek Vaat-4 operasyonunun 44. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamaya göre, İsrail'in Kiryat Şmona, Hadera ve Hayfa şehirlerinin yanı sıra ABD'nin 5. Filosu ve bölgedeki diğer üslerine füze ve kamikaze İHA'larla saldırı başlatıldı. Saldırılarda, ağır başlıklı Hürremşehr, Hayberşeken, Fettah, Emad ve Kadr balistik füzeleri kullanıldı.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALIYOR

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderildiği belirtilen açıklamada, halka sığınaklara girmeleri talimatı verildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, ülkenin kuzey kesiminde sirenlerin çaldığını aktardı.

İran'dan atılan füzelerden birkaçının açık alana düştüğü, diğerlerinin de hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği kaydedilen haberde, bazı beldelerde gökyüzünde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise İran'ın kuzeyini hedef alan son füze saldırısında ilk belirlemelere göre yaralı tespit edilmediği bildirildi.

İSRAİL, TAHRAN'I BOMBALADI

Öte yandan İran medyası, ABD ve İsrail'in saldırıları altındaki başkent Tahran'da patlamaların meydana geldiğini bildirdi



