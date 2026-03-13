Zurich Sigorta Grubu Türkiye’nin, Z Zurich Foundation’ın desteği ve İhtiyaç Haritası iş birliğiyle hayata geçirdiği, afet sonrası bölgelerde toplumsal dayanıklılığı güçlendirmeyi hedefleyen Yan Yanayız Projesi, BBC StoryWorks tarafından hazırlanan sosyal etki videosuyla izleyicilerle buluştu.

Önder Çelik / İSTANBUL - Video, afet sonrası iyileşme sürecinin sahadaki gerçek hikâyelerini izleyiciyle buluşturuyor. Sahada elde edilen deneyimler yalnızca uygulamalarla sınırlı kalmayarak afet sonrası psikososyal destek alanına katkı sağlayacak kalıcı bir kaynağa dönüştürüldü. Bu kapsamda Afet Sonrası ve Acil Durumlar için Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Müdahale El Kitabı hazırlandı.

Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO’su ve Z Zurich Foundation Mütevelli Heyeti Üyesi Yılmaz Yıldız, projeye 6,5 milyon dolar kaynak ayrıldığını belirterek “Yan Yanayız projesini ilk olarak pandemi döneminde sağlık çalışanları ve öğretmenlerin psikososyal ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla başlattık. Ardından depremle çalışmamız, afet çalışanları, gönüllüler ve depremden etkilenen vatandaşları kapsayan geniş bir destek modeline dönüştü. Afetlerden tüm dünyada kadınların ve çocukların 14 kat daha fazla etkilendiğini biliyoruz. Bu nedenle projemizi, afet sonrası iyileşme sürecinde en kırılgan gruplara sürdürülebilir psikososyal destek sağlayacak şekilde geliştirdik. Bugüne kadar 1,3 milyonun üzerinde insanın hayatına olumlu etki oluşturduk” dedi. İhtiyaç Haritası Kurucu Ortağı Mert Fırat da “Kriz dönemlerinde fiziksel ihtiyaçlar kadar görünmeyen ama hayati bir alan olan ruh sağlığına odaklanması bu programı özellikle anlamlı kılıyor” diye konuştu.



